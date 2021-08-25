رنا سماحة في تعليق جديد على أنباء انفصالها: «البيوت لها خصوصيتها»

رفضت المطربة رنا سماحة، التعليق على ما أثير في الفترة الأخيرة حول أنها في طريقها للانفصال عن زوجها، موضحة أنها تلاحظ اتجاها في الإعلام منذ 10 سنوات بإعطاء الفرصة والوقت للأزواج والزوجات للحديث عن بعضهم البعض بالبرامج، قائلة: «ده يقعد يشتم في دي، ودي تقعد تشتم في ده».

وأكدت «سماحة»، أنها ترى أن البيوت يجب أن يكون لها نوع من أنواع الخصوصية والاحترام، حتى لو حدث الانفصال بين أي زوجين، فليس شرطًا في هذا الوقت أن يعرف الناس كل ما حدث بين الزوج وزوجته حتى انفصلا.

وأكدت «سماحة»، خلال حديثها اليوم الأربعاء، مع برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على شاشة «cbc»، أنها لن تستطيع أن تثبت أو تنفي انفصالها خلال الفترة الحالية.

رنا سماحة: «حامل في 6 شهور والناس مش بتاخد بالها»

وذكرت المطربة أنها حامل حاليًا في الشهر السادس، رغم أن الحمل لا يظهر عليها، متابعة: «معظم الناس مبتعرفيش إني حامل، ومبتاخدشي بالها».

رنا سماحة: تعرفت على زوجي قبل 13 عاما وتزوجت منذ 8 شهور

وأوضحت أن الاختلاف في العلاقات الزوجية أمر وارد، ومن الممكن أن يحدث بعد شهر واحد فقط من الزواج، لافتة إلى أنها تزوجت منذ 8 شهور رغم معرفتها بزوجها كصديق منذ 13 عاما.

وواصلت: «في النهاية ده أبو ابني، وله كامل احترامي وتقديري، وعمري في يوم من الأيام أقول عنه كلمة وحشة لو حصل إيه».

رنا سماحة عن إحساس الأمومة: «مش فاهمه حاجة»

وحول ما تشعر به الآن وهي تنتظر قدوم مولودها الأول إلى الحياة، قالت «سماحة»، إنها في بداية الأمر لم تكن تستوعب هذا الإحساس، «لحد فترة قريبة كنت مش فاهمة حاجة ولا مستوعبة، أول ما بدأت أحس أن البيبي بيتحرك بدأت أتخض، بانسى أوقات إن في حاجة جوه».

ونبهت بأن شعور الأمومة إحساس كانت تحلم بتجربته طوال عمرها، كما أنه حلم لأي بنت في الدنيا أن تصبح أما، مؤكدة أنها سعيدة جدًا وتشعر بحجم مسؤولية كبير تجاه طفلها القادم.

وأعلنت أنها حامل في ولد وتنتوي أن تسميه «مالك»، موضحة أن والدتها تنتظر قدوم حفيدها الأول من ابنتها الكبيرة.