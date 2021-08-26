إصابة نائب محافظ المنيا بفيروس كورونا.. و«القاضي»: حالته مستقرة

أعرب اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أمس، عن خالص دعواته بالشفاء العاجل لنائبه الدكتور محمد أبوزيد، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد، موضحا أن حالته مستقرة ويتماثل للشفاء، مناشدا جميع المواطنين بضرورة تلقي لقاح كورونا والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وقال محافظ المنيا، إنه وضعت ضوابط وقواعد عامة، للتشديد على تنفيذ قرارات واستعدادات الدولة الخاصة بمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد، مشددا على جميع الأجهزة التنفيذية ووكلاء الوزارة تطعيم العاملين كافة بالقطاعات الحكومية، بشكل إلزامي، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية وفي مقدمتها ارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وشدد المحافظ، على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، بقطاعات الدولة ومؤسساتها الخدمية كافة، وتفعيل الغرامات الفورية على المخالفين بمنتهى الحسم، مع تكثيف الحملات على مواقف الأجرة ووسائل النقل العام، وعدم السماح بتحرك أي وسيلة من وسائل المواصلات إلا بعد التأكد من التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات، مع استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية، لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب للكمامات الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقًا للقانون، بالإضافة الى التأكد من إجراءات نظافة وتطهير السيارات، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور.

وأكد «القاضي» أنه تم التوسع في توفير اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، من خلال منافذ ومراكز ووحدات ثابتة ومتنقلة لتسهيل حصول المواطنين عليها، لافتا إلى أنه جرى تخصيص 17 مركزا ثابتا، مخصصة لجميع المواطنين، وكذلك 30 فريق متحرك منهم 2 على كورنيش النيل، بشرط التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة، بالإضافة إلى 6 مراكز لتلقي لقاح كورونا «للمسافرين فقط».