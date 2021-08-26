لقاء الخميسي تطالب بإلغاء خانة الديانة من البطاقة.. وتتعرض لهجوم عنيف

تثير الفنانة لقاء الخميسي الجدل من فترة إلى أخرى بسبب تصريحاتها، والتي كان آخرها بشأن خانة الديانة في البطاقة، وكتبت على «إنستجرام»، قائلة: «طيب رسايل كتير وتعليقات كتير وأسئلة عن ايه اللي مضايقك في خانة الديانة وليه نتشال وما شابه».

وأضافت عبر موقع التواصل الاجتماعي: «أحب أرد على أصدقائي وأقولهم وإيه أهمية خانة الديانة؟ البطاقة الشخصية علشان نعرف اسم حضرتك وميلادك لأي مصالح حكومية، أو أي ظرف أمني، وده مالوش علاقة تماما بديانة حضرتك، الديانة تخصك أنت لوحدك متخصش أي مصالح حكومية أو أي شخص عادي أو أي مكان أو إنسان آخر».

لقاء الخميسي وتصنيف الأديان

وأكملت لقاء الخميسي حديثها: «إلا إذا حضرتك بتصنف الناس بدينهم وبتختار تتعامل مع الناس بمسلم ولا مسيحي ولا يهودي ولا حتى مجوسي الديانة وعلاقة الإنسان بربه ومعتقداته أمور شخصية جدا ومش عامة، يا رب يكون كلامي وضح وجهة نظري، معرفتك بديانة الآخر لا هتزود ولا هتنقص، مطلوب منك تتعامل بإنسانية فقط مع أي شخص أيا ما كانت ديانته».

لقاء الخميسي ترد على مهاجميها

وتعرضت لقاء الخميسي لهجوم من العديد بعد هذا المنشور، وعرضت بعض رسائل الهجوم عليها، وردت قائلة: «تحريف كلامي غير مقبول إطلاقا.. كلامي واضح، معرفه ديانة الآخرين لا هتزود ولا تنقص مش خانة الديانة لا هتزود ولا تنقص!».

نيفين شلبي تهاجم لقاء الخميسي

وعلقت المخرجة نيفين شلبي على حديث لقاء الخميسي، وكتبت قائلة: «طالما لا هتزود ولا هتنقص نشيلها ليه، و بعدين أمنيا الأفضل تبقى مكتوبة، أمن للكنائس لو حد غريب حب يدخل يمنع، حضرتك عارفه الجرائم اللي كانت بتحصل.. وربنا يستر على جوامعنا وكنايسنا ويحفظ بلدنا».