محمد هنيدي بعد تتويج الزمالك: «شعور جميل.. ومباركة خاصة لشيكابالا»

علق النجم الكوميدي محمد هنيدي على تتويج نادي الزمالك بدرع الدوري رقم 13 في مسيرته، مؤكدا أنه يشعر بسعادة كبيرة بهذا التتويج منذ أمس الأول الثلاثاء، ومباركا للنادي الأبيض على هذا الإنجاز، ممازحا: «شعور جميل يا أخي ومباركة خاصة لشيكابالا».

محمد هنيدي: دوري هذا العام له طعم مختلف.. «كان سخن أوي وحلو»

وقال «هنيدي»، خلال مداخلة هاتفية مساء الأربعاء، مع برنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة «الأولى»، إن هذا الدوري له طعم مختلف؛ لأنه شهد منافسة كبيرة حتى في مباريات جولاته الأخيرة، مضيفا: «دوري كان سخن وكان حلو أوي، وفي فرق حلوة أوي».

محمد هنيدي: حزين على هبوط نادي أسوان

وأعرب النجم الكوميدي عن حزنه بسبب هبوط بعض فرق النسخة الجارية من الدوري العام إلى الدرجة الثانية، وبالأخص فريق أسوان.

محمد هنيدي يبارك لـ شيكابلا بشكل خاص: روح الزمالك وكلنا بنحبه

وحرص محمد هنيدي على تقديم مباركة خاص لقائد الفريق الأبيض محمود عبدالرازق شيكابلا، متابعا: «مليون مبروك على شيكابلا الجميل، ده راجل بيعشق الزمالك وده روح الزمالك، وكلنا بنحبه والله».

محمد هنيدي: أتمنى عودة الترسانة للدوري

وكشف النجم الكوميدي أنه يتمنى أن يعود نادي الترسانة إلى منافسات الدوري العام من جديد، موضحا أنه ناد عريق لديه تاريخ طويل، ويتمنى أن يصعد مستقبلا إلى الدوري الممتاز من جديد.

ويعد «هنيدي» واحدا من أشهر نجوم الفن العاشقين لنادي الزمالك؛ إذ كان قد اعترف من قبل في أكثر من لقاء تليفزيوني بتشجيعه للنادي الأبيض.

كما أنه يتفاعل بشكل دائم مع أي انتصار يحققه الفريق الأبيض، عبر صفحاته الموثقة على مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة.

ويعيش النجم الكوميدي محمد هنيدي حالة من النشاط الفني خلال الفترة الأخيرة؛ إذ يتواجد له بالسينمات حاليا فيلم «النمس والإنس»، الذي نجح في تحقيق إيردات مرتفعة منذ طرحه بالسينمات.

ويواصل حاليا «هنيدي» تصوير أحدث تجاربة السينمائية، التي من المفترض أن ينتهي من عمليات تصويرها كافة بعد أسبوعين من الآن، لتدخل مرحلة التجهيزات النهائية قبل تحديد موعد طرحها بدور العرض السينمائية.