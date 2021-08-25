القوى العاملة تعيّن 3454 شابا بينهم 33 من ذوي الهمم في الإسكندرية

عيّنت مديرية القوى العاملة في الإسكندرية، 3454 شابا، منهم 33 من ذوي الهمم والعزيمة، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين في مكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 7051 راغبا في العمل منهم 38 من ذوي القدرات، فضلا عن توفير 255 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها، وذلك حسب ما أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة.

التفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على 313 منشأة وتحرير 291 محضرا

وأوضح الوزير بحسب بيان عن وزارة القوى العاملة، أنّ المديرية انتهت في مجال السلامة والصحة المهنية، من التفتيش على 313 منشأة دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 291 محضرا للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات، ومحضر تراخيص، وإعطاء مهلة لـ110 منشآت أخرى لتوفيق أوضاعها.

وأشار ياسر سعيد، مدير المديرية، في تقريره للوزير عما تم إنجازه خلال يوليو الماضي، إلى أنّ المديرية تلقت 161 شكوى جديدة، و156 شكوى مرحلة من شهر يونيو، وجرى بحث 149 شكوى منها، وتبيّن أنّ 67 شكوى مستوفاة، وجرى تحرير 82 محضرا للمنشآت التي ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 168 شكوى تحت البحث والدراسة.

37 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية

أما في مجال التفتيش العمالي، انتهت المديرية من التفتيش على 313 منشأة، وعمل 37 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 141 محضرا، وبحث 118 شكوى عمالية، وعمل ندوة لتوعية العاملين بالقطاع الخاص.

وتابع مدير المديرية، أنّه في مجال تراخيص عمل الأجانب، انتهت المديرية من تجديد 79 ترخيصا، واستخراج تراخيص لأول مرة لـ14 أجنبيا، وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

وفى مجال التدريب المهني، عقدت المديرية دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة بإحدى قرى المحافظة، استفاد منها 10 متدربات على مهنة التفصيل والحياكة، فضلا عن استخراج 965 شهادة قياس مستوى المهارة، و1039 رخصة مزاولة الحرفة.