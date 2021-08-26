لليوم الثاني.. طلاب الثانوية يواصلون اختبارات القدرات بجامعة أسيوط

تواصل جامعة أسيوط عقد اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة المتقدمين للالتحاق بالجامعات الأهلية، لليوم الثانى على التوالي، وقال الدكتور شحاتة غريب أن أختبارات القدرات الإلكترونية الموحدة بدأت منذ أمس الاربعاء، ويتم إجراء الامتحان فى كل يوم لعدد 400 طالب من الراغبين فى الالتحاق بجامعات «الجلالة أو العلمين أو الملك سلمان أو المنصورة الجديدة».

وأضاف نائب رئيس جامعة أسيوط، في تصريح صحفي، اليوم، أن اختيار جامعة أسيوط كأحد مراكز الاختبارات بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، جاء للتيسير على الطلاب وإعفائهم من مشقة السفر والانتقال لمسافات بعيدة لآداء الاختبارات.

وذكر غريب أن قرار اختيار الجامعة كمقر للاختبارات يأتي فى إطار تقدير الوزارة للجهد المبذول من إدارة الجامعة وما أنجزته فى مجال التحول الرقمي ورفع بنيتها التكنولوجية وبناء ركائز مجتمع جامعي، متطور يواكب أهداف الجامعة فى التطور بالتوافق مع خطة وزارة التعليم العالى للتحول الرقمى ورؤية مصر 2030، لافتا إلى إنشاء جامعة أسيوط لأكبر صالة على مستوى الجامعات المصرية للامتحانات بطاقة إستعابية تصل إلى أكثر من ألف جهاز حاسب آلى كمرحلة أولى .

وفى سياق متصل، أجرى الدكتور شحاتة غريب جولة تفقدية لمتابعة الاختبارات بحضور الدكتور مصطفى على المصرى ممثل مكتب التنسيق بالقبول بالجامعات الأهلية والدكتور مؤمن المليجى مدير مركز المعلومات، والدكتور إبراهيم العوضى عبد الحميد مدير مركز الاختبارات الالكترونية، والدكتور محمد حسين موسى مدير مركز ذوى الإعاقة و رمضان توفيق مدير عام شئون التعليم المركزى ووائل فتحى مدير صالات الامتحانات .

وأكد الدكتور شحاتة غريب على تقديم كافة التيسيرات اللازمة للطلاب الممتحنين وتهيئة الأجواء لهم داخل اللجان لمساعدتهم على أداء الإمتحانات فى هدوء وانتظام مع التأكيد على جاهزية القاعة ومراجعة كفاءة الأجهزة قبل الإمتحانات مع توفير عدد من الأجهزة البديلة حال حدوث أى طارئ يعيق الطالب من آداء الامتحان المقرر له، وذلك فى وجود نخبة من المراقبين من المعيدين ومعاونى أعضاء هيئة التدريس من كليات التجارة والصيدلة والهندسة والحاسبات، مشيراً إلى أن اختبارات القدرات تتضمن اختبارات يعتمد عليها بنسبة 30% من معايير قبول الطالب بالجامعة الأهلية تتضمن 5% بناء على إجتيار الطالب لإختبارات التفكير النقدي، و25 % مخصصة لاختبارات قطاعات التخصص الذى يرغب الطالب فى التقدم لأحد كلياته ،وهو ما سوف يتم انعقاده اليوم وغداً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة عصراً .

من جانبه، أشار الدكتور مصطفى المصرى على تواجده بالجامعة على مدار اليومين الحاليين وذلك للإجابة على استفسارات الطلاب وتذليل العقبات التى تواجههم، مشيداً بالتنظيم المميز للجامعة لأعمال الاختبارات ومستوى الدعم والرعاية الذى تم توفيره للطلاب الممتحنين وتواجد نخبة من المختصين للإشراف والمراقبة على الاختبارات ومساعدة الطلاب ، موضحاً أن اختبارات التفكير النقدى جميعها باللغة الانجليزية أما اختبارات التخصص للطالب اختبارات اللغة الذى يرغب فى أداء الامتحان بها .

وكشف الدكتور مصطفى على عن إمكانية تعاونه مع الطلاب الراغبين فى تسجيل التقدم للجامعات الأهلية من الحاصلين على الثانوية العامة فى السنوات ما قبل 2021 والثانوية الأزهرية والمعادلة وذلك بتسليمه الشهادات الحاصل عليها وصورة الرقم القومى خلال فترة تواجده فى جامعة أسيوط حتى يتسنى لها مساعدة الطالب فى التقديم فى مركز تنسيق الجامعات الأهلية بالقاهرة .