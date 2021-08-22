تجديد حبس المتهم بقتل شاب دافع عن والده في مشاجرة بالمقطم 15 يومًا

قررت النيابة العامة تجديد حبس المتهم بقتل شاب حاول الدفاع عن والده خلال مشاجرة نشبت بينه وبين أحد جيرانه بمنطقة المقطم، بعدما نسبت إليه تهمة القتل العمد، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وتحريز السلاح المستخدم في الجريمة «سكين».

بلاغ لقسم شرطة المقطم

بداية الواقعة كانت بتلقي قسم شرطة المقطم بلاغًا من مستشفى المقطم، يفيد بوصول جثة لشاب في العقد الثاني من العمر، مصابًا بطعنة نافذة في الصدر، وجاء في التحريات الأوّلية التي جرت تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة للمباحث، أن مشاجرة حدثت بين المجني عليه وأحد جيرانه عندما تدخل للدفاع عن والده.

طعنة نافذة في الصدر

تم نقل الجثة إلى مستشفى المقطم، وبه طعنة نافذة في الصدر، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم، وبالفحص المبدئي تبين أن الجثة لشاب «محمد .ا» يبلغ من العمر 22 عامًا.

تحديد هوية المتهم

وبسؤال الشهود ومناقشة أسرته، أكدوا أن جارهم وراء ارتكاب الواقعة، عندما تدخّل المجني عليه للذود عن والده الذي كان في شجار معه، وتم تحديد هوية المتهم وفحص كافة كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة للوقوف على ملابسات الواقعة.

ضبط المتهم وتحرير محضر

وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، تم ضبط المتهم الذي أرشد عن مكان السلاح المستخدم في الجريمة، واقتياده إلى قسم شرطة المقطم، وحُرر المحضر اللازم، وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

القتل العمد

واعترف المتهم بتفاصيل الواقعة، والدافع وراء ارتكابها، وتم تسجيل اعترافاته في أوراق التحقيقات، ونسبت النيابة العامة له تهمة القتل العمد.