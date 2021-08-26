حملات لإزالة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية بقرى المحلة

أصدر اللواء محمد عبد الوهاب رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة توجيهاته العاجلة إلي مساعديه اليوم، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية القروية بأهمية ازالة عدد من مخالفات البناء على الأراضي الزراعية فى المهد بنطاق قرى مركز المحلة حفاظا على صالح العام .

حملات دورية لإزالة التعديات وحملات نظافة مكبرة

وأكد رئيس المدينة في بيان، اليوم، إزالة جميع المخالفات وتحرير محاضر ضد المخالفين و مصادرة مواد البناء فى إطار احترام سيادة القانون و المحافظه على الرقعه الزراعيه من التعديات.

وباشر مسئولوا قطاع غرب المحلة تنفيذ إزالة بالوحدة المحلية بقرية نمرة البصل عبارة عن مخالفة بناء دون ترخيص داخل الحيز العمراني بإقامة شدات خشبيه لصبة دور أول علوى علي مساحة 121م2.

وفي قرية بشبيش تم تنفيذ حملة إزالة على الأرض الزراعية فى عزبة صبرة وفي قرية محلة أبو علي تم تنفيذ حملة إزالة على أرض زراعية بقرية القيصرية طريق عزبة كامل التابعة للوحدة، عباره عن قوائم حديدية وألواح صاج على مساحة 1 قيراط و 10 أسهم .

كما دشنت حملة نظافة وتجميل بقرية محلة أبو على شملت سوق الخضار وملعب جمعية تنمية المجتمع والمدرسة الثانوية ومجمع المصالح الحكومية وبجوار مركز الشباب ومسجد الشهداء وبجوار محطة المياه وطريق المحله المنصوره .

حملات نظافة لرفع تلال وأطنان القمامة بقري مركز المحلة

كما تم تنفيذ أعمال نظافة مكثفة على الطريق السريع طنطا المحله الكبرى أمام قرية الهياتم وصفط تراب بمدخل مدينة المحلة حيث تم رفع الأتربة والقمامة ومسح الجزيرة الوسطى وجانبي الطريق فضلا عن رفع الاشغالات مع صيانة أعمدة الإنارة العامة علي الطريق السريع .

كما قامت اليوم الوحدة المحلية بالجابرية بحملة نظافة بالتجمعات داخل القري الثلاث «الجابريه و القيراطيه و كفر العبايده»، وكذلك طريق عزبة راتب الجابرية تلبية لرغبات المواطنين .