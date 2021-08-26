كدمة وجروح.. علاء زينهم يكشف تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لحادث

كشف الفنان علاء زينهم عن تفاصيل حالته الصحية بعد تعرضه لحادث سير أمس، حيث منعه الحادث من حضور العرض الخاص لفيلم «200 جنيه»، ونقل إثر إلى المستشفى، لكنه خرج في اليوم نفسه.

وقال زينهم لـ«الوطن»: «الحمد لله أنا بخير، وتعرضت لكدمات بسيطة في كتفي، وجروح في مختلف أنحاء جسدي، وإصابات سطحية، وبالتالي حصلت على إجازة من التصوير في الوقت الحالي».

وعن تفاصيل الحادث، أوضح: «كنت راجع من التصوير، وسايق عربيتي وخطبت في اللي قدامي، وتعرضت لكدمات في كتفي».

فيلم «200 جنيه»

ويشارك الفنان علاء زينهم في فيلم «200 جنيه»، ويدور العمل حول مبلغ 200 جنيه تنتقل من شخص لآخر من مختلف الطبقات الاجتماعية والأماكن السكنية، وهو من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين، ومن بطولة أحمد السقا، أحمد رزق، هاني رمزي، ليلي علوي، مي سليم، محمود حافظ .

علاء زينهم ضيف شرف في فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»

كما يظهر علاء زينهم كضيف شرف في فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» مع كريم عبد العزيز ودينا الشربيني.

ويطرح الفيلم تساؤلات عدة حول تجربة الزواج والصراعات التي يمر الزوجان بها، وذلك من خلال قصة المذيع «خالد»، ومشكلاته الدائمة مع زوجته خبيرة العلاقات الزوجية «ثريا»، وهو من تأليف أيمن وتار، ومن إخراج أحمد الجندي.

علاء زينهم في تصوير فيلمه الجديد «الجواهرجي»

ويواصل الفنان علاء زينهم تصوير فيلمه الجديد «الجواهرجي» للفنان محمد هنيدي، وهو يعد اللقاء الأول بين هنيدي ومنى زكي بعد ما يقرب من 23 سنة، حيث قدما معاً الفيلم الشهير «صعيدي في الجامعة الأمريكية» .

كما يحضر لفيلم «اللغز» مع نورهان ومحمد نجاتي، ومن المقرر أن يدخل تصويره خلال الفترة المقبلة.

ويعتذر عن عدم المشاركة في «ملوخية بالترند»

وكان علاء زينهم قد اعتذر مؤخرا عن عدم المشاركة في مسلسل «ملوخية بالترند» بطولة حمو بيكا، موضحا سبب اعتذاره عن المسلسل بسبب ما أسماه «الخبرات القليلة» لحمو بيكا، وباقي أبطال العمل في التمثيل.