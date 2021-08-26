صحة الغربية: حملات دورية لمتابعة أداء الخدمات الطبية بالمستشفيات

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية عن تشكيل لجان رقابية ودورية لمتابعة تقييم وآداء الخدمات الطبية والعلاجية علي مستوي أقسام عزل كورونا والمتابعة الصحية في كافة التخصصات لضمان حسن الرعاية الصحية لكافة المرضي بالمستشفيات علي مستوي مراكز المحافظة .

وكيل الصحة بالغربية: لجان رقابية ودورية لمتابعة تقييم وأداء الخدمات الطبية

وقال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن الهدف من لجان المتابعة المدعومة من أعضاء المكتب الفني مراعاة جوده الخدمات الطبية وتحسين الآداء بالمستشفيات خلال المرحلة القادمة، وبيان مدى استعداد وجاهزية أقسام العزل واستقبال الطوارئ.

وأوضح وكيل الصحة أنه وجه مساعديه بضرورة الاهتمام بطرق التشغيل والسياسات العامة بالمستشفيات، ووضع معايير واضحة ومحددة يستطيع من خلالها مدير المستشفي متابعة الآداء وبالتالي تقييمه وتحسينه خلال الفترة المقبلة .

تأسيس لجان دورية:لمتابعة سير العمل ورفع كفاءة المستشفيات وتحسين الاداء

كما أمر وكيل وزارة الصحة بتكليف الدكتور هشام شيحة مدير الطب العلاجي بتشكيل لجان موسعة للمرور علي مستشفي كفر الزيات، والدكتور أيمن عباس للمرور على مستشفي المنشاوي العام لمتابعة سير العمل ورفع كفاءة المستشفيات وتحسين الآداء من خلال وضع خطط واضحة وفعالة تخدم الفريق الطبي والمواطنين .

تطبيق معايير مكافحه العدوي وتطبيق أساليب الجودة ودعم اجراءات السلامة

كما شدد وكيل الصحة علي ضرورة تطبيق معايير مكافحه العدوي وتطبيق أساليب الجودة ودعم اجراءات السلامة والصحة المهنية للحد من انتشار فيروس كورونا .