القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج يعتمد ترقية 2481 موظفا

أصدرت جامعة سوهاج بيانا اليوم، ذكرت فيه أن الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، اعتمد القرار رقم 746 لسنة 2021، بترقية 2481 موظفا بجامعة سوهاج للمستوى الإداري الأعلى، طبقاً لموافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 29/7/2021، ووفقاً للقانون 81 لسنة 2016 بشأن قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وكذلك المستحقين للحافز طبقاً لقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 265 لسنة 2021.

وأكد القائم بعمل رئيس الجامعة على ضرورة متابعة تحسين أوضاع العاملين بالجامعة باعتبارهم أحد الأضلاع المهمة للعملية التعليمة فى جميع التخصصات، لافتاً إلى أن الجامعة تبذل جهودًا كبيرة فى عملية تطوير وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، لإكتشاف الكفاءات والمتميزين من قيادات الصف الثاني لتمكنيها من المستويات الوظيفية القيادية الأعلى.

الموظف المُرقى يستحق علاوة 5% من الأجر الوظيفى

ومن جانبه قال المحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، أن الترقيات شملت مجموعة من الوظائف منها التخصصية، الفنية، المكتبية، الحرفية، الخدمات المعاونة، قسم المستشفيات الجامعية، موضحاً أنه اعتباراً من أول يوليو 2021، ستم ترقية الموظفين بالجامعة ومستشفياتها الذين أتموا فى مستوياتهم الوظيفية حتى نهاية يونيه 2021 مدة لا تقل عن المدد البينية المحددة، ويستحق الموظف المرقى الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق وعلاة ترقية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي، أيهما أكبر وصرف الفروق المستحقة اعتباراً من شهر يوليو ٢٠٢١م.

الترقيات شملت الدرجات الأولي والثانية والثالثة والرابعة

وقال محمد نصر فراج، مدير عام الموارد البشرية، أن قرار الترقية شمل الترقي إلى الدرجة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، لافتاً إلى أن الموظفين الذين شملهم قرار الترقية موزعين على مجموعة من التخصصات منهم 645 بمجموعة الوظائف التخصصية، و979 بمجموعة الوظائف الفنية، و729 بمجموعة الوظائف المكتبية، و11 بمجموعة الوظائف الحرفية، و 117 بمجموعة الوظائف الخدمات المعاونة، مضيفاً أنه تم منح شاغلي غير الوظائف القيادية والإدارية الإشرافية الحافز طبقاً للمادة الرابعة من القرار رقم 265 لسنة 2021 وعددهم 336 موظف بالجامعة ومستشفياتها.

جدير بالذكر أنه سيتم تأجيل ترقية أعضاء الإدارات القانونية لحين ورود رد من رئيس لجنة شئون ومديري أعضاء الإدارات القانونية للجامعات المصرية.