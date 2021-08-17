عرض المتهم بقتل سيدة في عين شمس على الطب الشرعي

قررت جهات التحقيق، عرض المتهم بقتل سيدة في عين شمس خنقا وإلقاء جثتها من الطابق الثامن، على الطب الشرعي لتحليل الكشف عن المخدرات؛ لبيان هل كان تحت تأثير المخدرات وقت ارتكاب الواقعة من عدمه.

جثة وسط بركة دماء

تلقى مأمور قسم شرطة عين شمس، بلاغا من الأهالي بسقوط سيدة من الطابق الثامن ومصرعها على الفور، وبالانتقال تبين العثور على جثة وسط بركة من الدماء لسيدة تدعى «ريهام ع»، 38 سنة أسفل العقار محل سكنها، وتبين أنها كانت بمفردها وقت سقوطها، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي؛ لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن.

وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

وكشف تقرير الصفة التشريحية المبدئي، أن سبب الوفاة هو «اسفكسيا الخنق»، مشيرًا إلى أن المجني عليها تعرضت للقتل قبل إلقاء جثتها من أعلى، وتم كتابة التقرير المبدئي للنيابة العامة.

علاقة عمل بين المجني عليها والمتهم

وتحفظ فريق البحث على كاميرات المراقبة بالمنطقة، وبتفريغها تبين رصد نزول شخص في وقت لاحق لسقوط المجني عليها، كما تبين أن المتهم تربطه علاقة عمل مع المجني عليها وزوجها.

سقوط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، مشيرًا إلى أن خلافات مالية بينه وبين المجني عليها وزوجها وراء ارتكاب الواقعة.

عرض المتهم على الطب الشرعي

وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة، اعترف بارتكاب الواقعة وأيد ما جاء في تحريات المباحث.

وقررت النيابة العامة عرض المتهم على الطب الشرعي؛ لإجراء تحليل الكشف عن المخدرات؛ لبيان هل كان المتهم تحت تأثير المخدرات من عدمه وقت ارتكاب الواقعة.