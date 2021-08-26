أستاذ باطنة ببريطانيا: كورونا تزيد في الشتاء.. وغير الحاصلين على اللقاح الأكثر إصابة

حذر الدكتور ياسر الشربيني، أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام بالمملكة المتحدة ببريطانيا، المواطنين الفترة المقبلة من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، خاصة مع قرب فصل الشتاء، موضحاً أنَّ فصل الشتاء يعمل على زيادة انتشار المرض بين المواطنين خاصة الفيروسات التنفسية ومنها فيروس كورونا، مؤكّداً أنَّ خطورة برودة الجو تكمن في زيادة انتشار كورونا وزيادة فرص إصابة غير المطعمين بلقاح كورونا بالفيروس وتحوّراته.

أستاذ مناعة: سرعة التطعيم تحد من الإصابة بكورونا.. ونحذر من الشتاء المقبل وانتشار المرض

وأضاف أستاذ المناعة، لـ«الوطن»، أنَّه يجب على المواطنين ضرورة الإسراع في التسجيل للحصول على لقاح كورونا، مشددًا على الاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات المحفزة لمناعة الجسم المختلفة وكذلك التشديد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل مع تطبيق التباعد الاجتماعي وكذلك إجراء عمليات التعقيم والتطهير الدوري خاصة في المنشآت الجامعية.

أستاذ المناعة: متحور دلتا بلس سريع الانتشار

وتابع «الشربيني»، أنَ لمواجهة خطورة وتحوّرات فيروس كورونا يجب تطعيم نحو 70% من مواطني الشعوب، مع التشديد على ضرورة الاهتمام بالحصول على لقاح كورونا، مؤكّدًا أنَّ جميع لقاحات كورونا ذات فاعلية مع المرض ولا توجد أي مشكلات تحدث بسببها، ولا يوجد تأثير للتحورات على قوتها.

وبشان متحوّر «دلتا بلس»، أوضح أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام، أنَّه من أشد التحوّرات التي ظهرت للفيروس حتى الآن، مؤكّداً أنَّه سريع الانتشار والإصابة للإنسان، وكذلك سريع الانتشار داخل جسم الإنسان ويؤثر سلبًا على غالبية أعضاء الجسم حال الإصابة، بخلاف المتحوّرات الأخرى الأقل تأثيرًا منه.