خريطة تلقيح المواطنين ضد كورونا خلال يومي الخميس والجمعة بدمياط

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة دمياط، برئاسة الدكتور سيد عبدالجواد، خريطة تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد بالمحافظة، وذلك بداية من اليوم الخميس وحتى غدا الجمعة.

وتنطلق قافلة تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا من الإدارات الخمس بالمحافظة، كالتالي:

إدارة دمياط الصحية

التلقيح بمدرسة المحبة الآلهية بمدينة رأس البر من التاسعة صباحا إلى الثالثة عصرا اليوم، وبنقابة المهن الطبية بنادي في المدينة ذاتها، غدا الجمعة.

إدارة كفر سعد الصحية

التلقيح بمقر مركز حضري كفر سعد الخميس والجمعة.

إدارة كفر البطيخ الصحية

التلقيح بمقر نادي المستقبل بمدينة دمياط الجديدة يومي الخميس والجمعة.

إدارة فارسكور الصحية

التلقيح بمقر مركز حضري فارسكور الخميس والجمعة.

إدارة الزرقا الصحية

التلقيح بمدرسة الإمام ناصف بمدينة الزرقا يومي الخميس والجمعة.

وأشارت المديرية إلى أن فرَق تطعيم العاملين بأجهزة الدولة تعمل من الساعة التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا، أما فرَق توزيع لقاح المواطنين فتعمل من الثالثة عصرا حتى التاسعة مساءً.

وطالبت المديرية المواطنين والعاملين بأجهزة الدولة الراغبين في تلقي اللقاح التسجيل على الموقع الرسمي لتلقي اللقاح، وعدم الحصول على موعد في المراكز الثابتة، ويُستثنى من توزيع اللقاح في المراكز السابق ذكرها الراغبون في السفر؛ إذ لم تخصص مراكز خاصة بهم لتلقي اللقاح.