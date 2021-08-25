واشنطن وحلفاؤها يسابقون الزمن لتنفيذ أكبر عمليات إجلاء من أفغانستان

تُسابق القوات الأمريكية والقوات الحليفة لها الزمن من أجل إتمام أكبر قدر ممكن من عمليات الإجلاء لرعاياها والمتعاونين معها، قبل الموعد الذي حددته الولايات المتحدة الأمريكية، لإتمام انسحابها من أفغانستان في 31 أغسطس الجاري، رغم رغبة عديد من حلفاء الولايات المتحدة في البقاء أكثر من ذلك لتنفيذ المزيد من عمليات الإجلاء.

وقال وزير الدفاع الكندي هارجيت ساجان، اليوم، إن الولايات المتحدة يجب أن تكون آخر من يغادر أفغانستان، مما يعني أنه سيتعين على كندا سحب قواتها بحلول ذلك الوقت أيضا.

تحذيرات للقوات الأمريكية

ووجهت حركة طالبان تحذيرات للقوات الأمريكية وغيرها من القوات الحليفة بأن أي تجاوز للموعد الذي سبق وحددته الولايات المتحدة لمغادرة أفغانستان سيعتبر احتلالا، وأنها ستتعامل معه بشكل مختلف.

وأضاف «ساجان»، في تصريحات: «كنا نود البقاء بعد الموعد النهائي 31 أغسطس، لكن كما تعلمون، اتخذ هذا القرار من قبل الأمريكيين، وسنحاول إجلاء أكبر عدد ممكن من الأشخاص حتى يحين ذلك الوقت»، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

أكبر إجلاء لكندا من أفغانستان

وأكدت كندا إجراء أكبر إجلاء لها من أفغانستان حتى الآن، حيث احتشد 535 شخصًا على متن طائرة غادرت مطار كابول، يوم أمس الثلاثاء.

وقال وزير الهجرة، ماركو مينديسينو: «سرّعت كندا بشكل كبيرعمليات إبعاد قواتها من أفغانستان. اعتبارا من يوم أمس، قمنا بإجلاء 535 شخصًا، وهو أكبر عدد من الأشخاص على متن رحلة واحدة للقوات حتى الآن».

أمريكا تنجح في إجلاء أكثر من 88 ألف فرد حتى الآن

وفي وقت سابق، أوضح الجنرال نائب مدير العمليات في البنتاغون هانك تايلور، في الإحاطة اليومية اليوم الأربعاء، أن عمليات الإجلاء الجوي مستمرة من مطار كابول، مشيراً إلى إجلاء أكثر من 88 ألف فرد حتى الآن، وأن الأشخاص الذين دخلوا الولايات المتحدة عبروا التدقيق الأمني.

وأشار «تايلور» إلى أن القوات الأمريكية قامت الليلة الماضية بعملية نقل أشخاص بواسطة المروحيات من مدينة كابول إلى المطار، لافتاً إلى أن هناك أقل من 20 شخصاً ينتظرون في المطار للترحيل.

وأكد مجدداً أن البنتاغون ملتزم بـ31 أغسطس موعداً لإنهاء الإجلاء الجوي من أفغانستان، مشيراً إلى أن القوات الأمريكية لن تكون مسؤولة عن مطار كابول بعد انسحابها.