بعد يومين من وفاة حماته.. محمد رمضان ينشر صور حفله بالساحل الشمالي

كشف الفنان محمد رمضان عن صور جديدة من حفله الغنائي الأخير في مدينة الساحل الشمالي، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

محمد رمضان يكشف عن صور حفل الساحل

وعلق رمضان على الصور قائلا: «من أقوى حفلة في الساحل، الحمد لله ثم شكرا بلدي الغالية مصر، شكرا جمهوري، شكرا لكل القائمين على الحفلة».

ويأتي نشر الفنان محمد رمضان لعدد من صور حفلته بعد يومين فقط من وفاة والدة زوجته، وتلقيه عزاءها مساء أمس الأحد بمسجد الشرطة بالشيخ زايد وسط حضور عدد كبير من الفنانين والمشاهير.

وحضر للعزاء أمس كل من: مصطفي كامل وأحمد فهمي وخيري رمضان وعصام كاريكا وعصام شلتوت وعدد آخر من الفنانين.

ويعد هذا هو الظهور الأول للفنان مصطفى كامل بعد شفائه مؤخرا من فيروس كورونا، كما أنه يُعد أول ظهور للفنان أحمد فهمي ومحمد رمضان معا بعد أزمتهما الأخيرة بسبب قضية الطيار أشرف أبو اليسر.

حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي

وكان الفنان محمد رمضان قد أحيا منذ عدة أيام حفلا غنائيا كبيرا في بورتو مارينا بمدينة الساحل الشمالي، وقدم خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه المميزة بالإضافة إلى تقديمه استعراضا مع كل أغنية وأيضا ظهوره بملابس مختلفة.

مسلسل موسى

يذكر أن الفنان محمد رمضان شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «موسى» الذي شارك فيه بجانب سمية الخشاب وهبة مجدي وتارا عماد ومنذر رياحنة وصبري فواز وعارفة عبد الرسول وسيد رجب، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن ومن إخراج محمد سلامة.