من لبنان.. محمد رمضان يحصد لقب سفير الشباب العربي «صور»

حصل الفنان محمد رمضان على لقب سفير الشباب العربي، حيث تم تكريمه في بيروت بلبنان، ونشر رمضان مجموعة صورة جديدة عبر «السوشيال ميديا»، معلقا: «شكراً معالي وزير الثقافة اللبناني و السيد نقيب الموسيقيين و نقيب الممثلين اللبناني على منحي الدكتوراه الفخرية في التمثيل و الأداء الغنائي و شكراً المركز الثقافي الألماني في لبنان على منحي لقب سفير الشباب العربي» .

رمضان يتحدث لجمهوره

وقال الفنان محمد رمضان خلال كلمته أثناء التكريم: «الحمد لله درست في معهد الفنون المسرحية، وبعشق مهنتي وفاهمها كويس جدًا، ولذلك دوري أن جمهوري ينسى مشاكله في الساعة اللي بيشوفني فيها».

محمد رمضان يسافر إلى بيروت

وكان الفنان محمد رمضان، سافر صباح أمس إلى بيروت، مصطحبًا معه نجله الصغير علي، حيث شارك جمهوره ببعض الصور أثناء وصوله إلى لبنان، حيث نشر رمضان فيديو، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام»، معلقا: «لحظة وصولي لبلدي التاني بيروت، وعلى الفور انهالت عليه التعليقات من قبل جمهوره معربين عن سعادتهم وإعجابهم بهذا الفيديو».

حفل رمضان في بورتو مارينا

يشار إلى أن الفنان محمد رمضان أحيا مؤخراً في جولف بورتو مارينا بالساحل الشمالي،حفلا غنائيا قدم خلاله العديد من أغانيه التي اشتهر بها ومنها «ثابت»، «نمبر وان»، «ع الله» وغيرها من الأغاني.

وارتدى رمضان أكثر من تيشيرت خلال الحفل، كما ارتدى قناع جديد ومختلف، وكانت مفاجأة الحفل الطفل «شبيه رمضان» الذي ظهر معه في أحد كليباته.