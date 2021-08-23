أسامة ربيع: توسعة مجرى قناة السويس لن يكلف الدولة «بنشتغل بكراكتنا»

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن أن عمليات التطوير والتي تشهدها القناة حاليا وعمليات توسيع المجرى الملاحي للقناة، لن يكلف الدولة أي ميزانية، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان قد وجه بضرورة أن تنفق عائدات القناة على مشروع توسعة المجرى الملاحي الخاص بالقناة.

وقال «ربيع»، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء الأحد: «الرئيس كان وجه أننا نعمل الموضوع ده بإمكانياتنا وقدراتنا إحنا، مش جايبين حد من بره، وتكلفة المشروع كله من عائدات القناة».

رئيس هيئة قناة السويس: مشروع توسيع القناة لن يكلف الدولة أعباء مادية

وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن العمل على هذا المشروع دون أن نكلف الدولة أي أعباء مادية أمر هام جدا ومفيد للاقتصاد المصري ككل.

وأضاف: «كراكات موجودة، وجبت كراكتين جداد، وعندك الأطقم، وإحنا بنشتغل بالفعل في المشروع بإمكانياتنا وقدراتنا وكراكتنا».

ولفت «ربيع»، إلى أن تكلفة المشروع لن تكون كبيرة، وستنحصر فقط حول مصاريف الوقود والعمالة فقط لا غير.

أسامة ربيع: العمل على مشروع توسعة قناة السويس يسير ببطء «لسه بنسخن»

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أن العمل على المشروع يسير ببطء بعض الشيء خلال الفترة الحالية، وذلك بسبب إصابة عدد من أطقم عمل الكراكة «مهاب مميش» بكورونا، منبها أن العمل حاليا ما زال متواصل بالكراكات القديمة، كاشفا أن بدء عمل الكراكتين الجديدتين بالمشروع ستفرق بشكل كبير.

وواصل: «الشغل مش واقف، بس نقدر نقول إننا لسه بنسخن بس، لغاية ما نستعين بالقوة الضاربة ساعتها الموضوع هيفرق إن شاء الله».

أسامة ربيع: نستهدف الانتهاء من مشروع توسعة مجرى قناة السويس خلال 24 شهرا

ولفت إلى أن القناة تستهدف الانتهاء من هذا المشروع خلال 24 شهرا فقط، كما وعده العمال أنهم سيحاولون الانتهاء من المشروع في مدة أقل من العامين.