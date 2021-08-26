اكتشافات على جانبي طريق الكباش: معصرتان للنبيذ ومناطق صناعية ومقياس للنيل

قال الدكتور مصطفى الصغير، مدير معابد الكرنك والمشرف العام على مشروع تطوير طريق الكباش، إنَّ أكثر من 97% من الأعمال الخاصة بتطوير الطرق انتهت، مشيرًا إلى أنَّه يأمل أن يكون الافتتاح سيكون قبل نهاية العام الجاري، مشددًا على أنَّ هناك مواقع حفرية واعدة على جانبي الطريق، ومن المتوقع أن تشهد نتائج هامة للغاية، حيث جرى أول أمس، اكتشاف كتلة نُقش عليها اسم الملكة نفرتيتي.

طول طريق الكباش2700 كم

وأضاف «الصغير»، خلال مداخلة لقاء عبر تطبيق «zoom»، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، أنَّ هناك اكتشافات متنوعة على طول طريق الكباش، حيث يبلغ طوله 2700 كم، ويمتد من معبد الكرنك حتى معبد الأقصر.

وتابع: «تمّ العمل في هذا الطريق لأول مرة في عام 1949م، أي أكثر من 72 سنة، وهناك اكتشافات مهمة مثل معصرتين مكتملتين للنبيذ، حيث كانت هذه الصناعة مرتبطة باحتفالات عند المصري القديم».

وأردف: «اكتشفنا أيضًا مقياسًا للنيل لتحديد ارتفاع منسوب نهر النيل عبر الفصول المختلفة في السنة، كما وجدنا مناطق صناعية كثيرة جدًا على طول الطريق تعبر عن النشاط الثقافي والاجتماعي والاقتصادي الخاص بسكان طيبة عبر العصور المصرية القديمة، وصولًا إلى العصر اليوناني والروماني».

أثار رومانية في معبد الأقصر

ولفت إلى أنَّ معبد الأقصر كان مقرًا للحامية الرومانية في الأقصر وكان مقرًا للحاكم الروماني، وهو ما أدى إلى اكتشاف آثار رومانية كثيرة جدًا في المعبد ومحيطه، مستكملًا «المنطقة الموجودة غرب طريق الكباش المتاخمة للمعبد الأقصر تمّ إجراء حفائر بها في عام 2009، وذلك بشكل علمي ممنهج، وجرى الكشف عن ثكنات لأفراد الجيش الروماني».