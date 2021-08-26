سحل معلمة وسرقة حقيبتها على يد 3 لصوص في الشرقية

تعرضت معملة للسحل والضرب بآداة حادة على يد 3 لصوص، اليوم، لسرقة حقيبتها بعد خروجها من مدرستها بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

بلاغ بسرقة حقيبة معلمة وسحلها

كان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة منيا القمح يفيد باستقبال المستشفى المركزي لـ «ه.ف.س.ع»، معلمة حاسب آلي بمدرسة إعدادية بمدينة منيا القمح مصابة بكسر في الحوض وكدمات وسحجات إدعاء تعدي من آخرين.

اتهام 3 لصوص بارتكاب الواقعة

انتقلت قوة من ضباط مباحث مركز الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وبسؤال المعملة اتهمت 3 لصوص يستقلون دراجة نارية باعتراض طريقها وسرقة حقيبتها وأثناء محاولتها مقاومتهم قاموا بسحلها والاعتداء عليها بأداة حادة وتمكنوا بتلك الوسيلة من سرقة حقيبتها وكان يوجد بها مبلغ مالي وهاتف محمول، ثم لاذوا بالفرار ما أسفر عن إصابتها بكسر في الحوض وكدمات وسحجات وجرى نقلها إلى مستشفى خاص لإجراء عملية جراحية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.