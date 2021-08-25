ضبط 21 قضية مخدرات و7 قطع أسلحة نارية في حملات أمنية

وجّه قطاع الأمن العام في وزارة الداخلية، ضمن جهودة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ، وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

ضبط 21 قضية مخدرات

وأسفرت جهود الحملات بحسب بيان عن وزارة الداخلية، عن ضبط 21 قضية مخدرات، بحوزة 24 متهما لـ11 منهم معلومات جنائية، حيث جرى ضبط 7 قطع أسلحة نارية، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، بحوزة 8 متهمين، فضلا عن ضبط عدد من المراقبين الهاربين والمتهمين المطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات.