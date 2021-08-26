الملحق الثقافي الكويتي بالقاهرة في ضيافة جامعة أسيوط

أكد الدكتور أحمد رشيد المطيرى الملحق الثقافي لدولة الكويت الشقيقة بالقاهرة، حرص بلاده على توجيه أبناء وطنه من طلاب المرحلة الجامعية والدراسات العليا للدراسة بالجامعات المرموقة ذات التصنيف الدولى المتقدم ، وذلك بما يضمن خريجين وباحثين قادرين على خدمة وطنهم الكويت عقب عودتهم وإنهاء فترة دراستهم وهو ما كان الدافع للقرار الذى سبق وأن أعلنه الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمى وضمان جودة التعليم فى الكويت باعتماد 6 جامعات مصرية حكومية فقط لدراسة الطلاب الكويتين بها وهى جامعات «أسيوط والقاهرة ، والاسكندرية ، وعين شمس ، والمنصورة ، وجامعة الأزهر»، والتى تحتل مكانة متقدمة فى تصنيف QS العالمى .

جاء ذلك فى مستهل الاجتماع الذي عقد، اليوم، بمقر الجامعة برئاسة الدكتور شحاته غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب وبحضور الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، والدكتور نوبى محمد حسن عميد كلية الهندسة ، والدكتور جمال محمد على عميد كلية التربية الرياضية ، والدكتور محمد عبد الحميد قطامش عميد كلية طب الأسنان ، والدكتور مجدى عبد الجواد علوان عميد كلية الآداب ، إلى جانب عدد من وكلاء كليات الجامعة والأستاذ شوكت صابر أمينها العام .

وأشار الدكتور أحمد المطيرى إلى حرص السفارة على متابعة أحوال الطلاب الوافدين للدراسة بمختلف الجامعات المصرية، مشيداً بما تقدمه جامعة أسيوط من دعم ورعاية للطلاب الكويتين، وما تقدمه من خدمة تعليمية وبحثية متقدمة فى عدد من المجالات وهو ما يمثل دافعاً لتشجيع الطلاب الكويتين للالتحاق بالدراسة لجامعة أسيوط والتعريف بما تملكه من إمكانيات مميزة وخدمات صحية واجتماعية مقدمة للطلاب.

تقديم كافة سبل الدعم والرعاية للطلاب الوافدين

ومن جانبه أكد الدكتور شحاتة غريب، حرص إدارة الجامعة بقيادة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة على تقديم كافة سبل الدعم والرعاية للطلاب الوافدين الدراسين بها، مؤكداً على العلاقات الطبية التى تجمع بين الدولتين المصرية والكويتية والتى تشهد عدد من مجالات التعاون المشترك .

وأوضح الدكتور شحاتة غريب أنه تم خلال اللقاء استعراض عدد من نقاط القوة بالجامعة وما تقدمه من خدمة تعليمية وبحثية تتواكب مع متغيرات سوق العمل ومطابقة لمعايير جودة التعليم ، مشيراً إلى حصول 11 كلية من كليات الجامعة على الاعتماد الأكاديمى من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد وهو ما يمثل أكثر من 60% من كليات ومعاهد الجامعة .

طب أسيوط تضم 32 قسما ومدينة طبية متكاملة تضم 10 مستشفيات فى مختلف التخصصات

وأضاف نائب رئيس الجامعة أنه تم خلال الاجتماع استعراض أهم القطاعات المميزة بالجامعة والتى يأتى فى مقدمتها كلية الطب والتى تضم أكثر من 32 قسما إلى جانب مدينة طبية متكاملة تضم 10 مستشفيات فى مختلف التخصصات تتيح فرصة التدريب العملى للطلاب الدارسين بها والذى يصل فيها بعض التخصصات الطبية إلى العالمية مثل قسم العظام الذى يستقبل طلاب من مختلف الجنسيات الأجنبية لتعلم والتدريب على عمليات الجراحات الميكروسكوبية .

وأشار إلى أن الجامعة تضم أكبر مستشفى لطب الأسنان على مستوى الجمهورية، إلى جانب ما يميز كلية الهندسة بمختلف تخصصاتها المتقدمة ليس على مستوى مصر ولكن كذلك على مستوى الوطن العربى وكذلك كلية التربية الرياضية التى تضم كذلك أعداد كبيرة من الطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات ، وكذلك كلية الحقوق ، كما تم استعراض أقسام كلية الأداب وكذلك برامجها الخاصة فى الترجمة والدراسات المسرحية ، ونظم المعلومات الجغرافية

وفى ختام الاجتماع ونيابة عن الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة قدم الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب درع الجامعة إهدءً وتكريماً للدكتور أحمد رشيد المطيرى الملحق الثقافى لدولة الكويت الشقيقة .