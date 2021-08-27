الهجرة تعلن شروط ومواعيد التقدم للتوظيف في ألمانيا

أعلنت وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، بالتعاون مع المركز الألماني للتوظيف والهجرة وإعادة الإدماج، عن فتح باب التقديم للتوظيف لمهندسي البرمجيات في ألمانيا، موضحة أن آخر الموعد النهائي لتقديم الطلبات الثلاثاء 31 أغسطس 2021، وذلك في إطار تنفيذ الحكومة المصرية للبرنامج الإقليمي «من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا (THAMM)» بالشراكة مع وزارات وجهات وطنية ودولية، والذي يهدف إلى تعزيز الهجرة النظامية وتنقل اليد العاملة بين دول المنشأ والمقصد.

وأكدت وزارة الهجرة أن تنفيذ البرنامج لآلية تنقل للتدريب والعمل في ألمانيا، وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في مصر، ووكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية (BA)، وتم توجيه الدعوة الأولى للراغبين في العمل بألمانيا، ويرصد التقرير التالي شروط التقديم :

شروط التقديم:

- ان يكون مقيما في جمهورية مصر العربية ويحمل الجنسية المصرية.

- السن لا يزيد عن 40 عاماً.

- حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة على الأقل.

- خبرة مهنية لا تقل عن سنتين في نفس المجال بعد التخرج.

- إجادة العمل على قواعد البيانات مثل MySQL/ Oracle / SQL.

- خبرة في العمل بلغات البرمجة

- خبرة في مهام تكنولوجيا المعلومات الأخرى مثل تطوير مواقع الويب أو تطوير التطبيقات أو السحابة الإلكترونية

-معرفة اللغة الإنجليزية حتى المستوى C1 وفقًا للإطار الأوروبي المرجعي الموحد للغات (CEFR)

- إجادة التعامل مع العملاء.

مزايا البرنامج:

سيحصل من يتم اجتيازه لمرحلة المقابلات الشخصية من المرشحين المختارين، على برنامج تدريبي مكثف بالقاهرة بهدف الإعداد والتأهيل ما قبل المغادرة والعمل في ألمانيا وذلك على النحو التالي:

- دورات واختبارات للغة الألمانية على أن يتحمل البرنامج التكاليف الخاصة بذلك.

- دعم عملية اعتماد المؤهلات وتحمل رسومها من جانب البرنامج عند الضرورة.

- ندوات تعريفية بشأن البرنامج وأهدافه بصورة منتظمة مع الجهات المشاركة في تنفيذ البرنامج.

- برامج تحضيرية للحياة اليومية والاندماج في بيئة العمل في ألمانيا.

- دورات تدريبية حول آلية كتابة السير الذاتية، وخطابات التحفيز، والمقابلات الشخصية مع أصحاب العمل بألمانيا.

- دعم مادي خلال فترة الإعداد والتوجيه في القاهرة للتركيز على تدريبات ودورات البرنامج.

- تغطية كاملة للتأشيرة وتكاليف السفر إلى ألمانيا.

- مزايا عينية لدمج المرشحين النهائيين عند الوصول إلى ألمانيا لمدة 3 أشهر.

عملية الاختيار:

سيتم عقد مقابلات شخصية باللغة الإنجليزية مع المرشحين المدرجين في القائمة المختصرة من خلال ممثلين من وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، جنبًا إلى جنب مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في مصر ووكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية (BA).

كذلك سيتوفر لهؤلاء المرشحين المختارين ندوة تعريفية مفصلة حول برنامج THAMM ومزاياه وعملية التوظيف في ألمانيا قبل المقابلات.

سيظل المرشحون المختارون بحاجة إلى إجراء مقابلات أخرى مع أصحاب العمل من ألمانيا.

إرشادات عملية التقديم:

يتم إرسال النسخة الإلكترونية من الاستمارة والمستندات المطلوبة إلى وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج (MoSEEEA) على البريد الإلكتروني التالي: THAMM@emigration.gov.eg

واذكر ما يلي في حقل الموضوع:

IT Engineer_Name

لن يتم النظر في الطلبات المكتوبة بخط اليد (ملء الاستمارة إلكترونيا)

يتم إرسال الاستمارة وجميع المستندات المطلوبة في ملف واحد بصيغة PDF

سيتم النظر فقط في الطلبات الكاملة المستوفاة للمعايير والمرسلة بحلول الموعد النهائي المذكور أعلاه.