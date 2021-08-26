خطوات التسجيل للقاح كورونا في مصر 2021: من أجل العمل والسفر والدراسة

أكّدت وزارة الصحة والسكان عن التسجيل للقاح كورونا في مصر 2021، أنَّه يجب على المواطنين سرعة التسجيل لتلقي لقاح كورونا، مناشدة المواطنين التسجيل عبر الصفحة الرسمية والوحيدة التابعة لوزارة الصحة، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحة أنَّ جميع لقاحات كورنا آمنة ولا يوجد أي ضرر منها، وأنَّها مجانا لكل المصريين، لكن هناك بعض الرسوم البسيطة لاستخراج الشهادات الخاصة بالتطعيم باللقاح، وذلك للمسافرين فقط، ومن لا يمكنه الدفع سيتم إعفاؤه، وبالنسبة للطلاب أوضحت أنَّ رسوم استخراج الشهادة تبلغ 25 جنيهًا فقط، ومن لديه مشكلة في دفع المبلغ سيتم إعفاؤه أيضًا.

وقال مصدر بوزارة الصحة والسكان، إنَّ الوزارة تحدث الموقع الرسمي لتسجيل لقاح كورونا بشكل دائم حتى يتوافق مع طلبات المواطنين، مضيفًا أنَّه تمّ تحديث في تعديل التسجيل لمن سجلوا ضمن الفئات العادية، والآن يريدون السفر، ويستطيعون تعديل طلب التسجيل من الفئات العادية إلى المسافرين وذلك بالدخول بالرقم القومي الخاص به والرقم الكودي المرسل له قبل ذلك، ثم يضغط خانة تعديل إلى مسافر، وسبب السفر والبلد الذي يريد السفر إليه والموعد التقريبي للسفر.

«الصحة»: التطعيم من أجل السفر للعمل والدراسة والعلاج من أولوياتنا

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنَّ وزارة الصحة أعلنت زيادة اللقاحات بالمدارس لتقليل نسب الغياب وتقليل التعلم عن بعد، مؤكّدة أنَّه سيكون هناك خطة للقاحات التعليم ما قبل الجامعي، وسيتمّ تحديد الفئات التي لابد أن تتواجد بالمدرسة بشكل دائم، وسيتمّ الإعلان عنها مستقبلاً.

وأوضح المصدر أنَّ وزارة الصحة أكّدت أنَّ التطعيم لدواعي السفر له الأولوية ولكن في حالة السفر للعمل أو التعليم أو العلاج، مبينة أنَّ السفر للسياحة ليس من أولويات وزارة الصحة، مضيفًا أنَّه يمكن تطعيم الأطفال أقل من 18 عامًا بلقاح كورونا بشرط واحد، وهو أن يكون مسافرًا للخارج بغرض الدراسة.