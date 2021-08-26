حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة المتوقعة الجمعة 27-8-2021 في مصر

بعد عدة أيام من الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس غدا الجمعة الموافق 27 أغسطس الجاري، مشيرة بحسب توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنّ طقس الغد يكون شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

حالة الطقس غدًا

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنّه من المتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا، فضلا عن فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا بنسبة 40% على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل البحر الأحمر، وهي: سانت كاترين، حلايب، شلاتين، على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون حالة الطقس به معتدل، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1 و 1.75 متر، بينما تكون حركة الرياح شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، فيكون حالة الطقس به معتدل، وارتفاع الموج فيه يتراوح بين 2 و3 أمتار، وتكون حركة الرياح به شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مصر

القاهرة 37 26

الإسكندرية 32 26

وادي النطرون 34 25

طنطا 36 26

شبين الكوم 36 26

دمنهور 34 25

بلطيم 32 24

مطروح 30 21

السلوم 31 24

سيوة 34 22

بورسعيد 33 25

دمياط 32 25

الزقازيق 36 26

المنصورة 35 25

الإسماعيلية 38 24

السويس 37 25

العريش 33 25

رفح 33 24

رأس سدر 38 25

نخل 37 18

نويبع 40 29

طابا 35 25

كاترين 35 17

الطور 36 27

شرم الشيخ 40 30

الغردقة 40 29

مرسى علم 38 28

الفيوم 37 25

بني سويف 37 24

المنيا 38 24

أسيوط 38 23

سوهاج 40 24

قنا 41 26

الأقصر 41 25

أسوان 43 27

إدفو 43 27

أبوسمبل 41 25

الوادي الجديد 41 23

شلاتين 40 27

أبو رماد 38 28

حلايب 36 26

رأس حدربة 36 27.