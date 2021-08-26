حالة الطقس اليوم 26-8-2021.. رياح وأمطار رعدية على بعض المناطق

تشهد محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد غدًا الخميس، طقس حار رطب، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس مائل للحرارة رطب، فيما يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون الطقس معتدل رطب ليلًا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، وذلك بحسب توقعات خبراء الأرصاد في البيان الصادر عنها قبل ساعات.

حالة الطقس اليوم في مصر

وتشهد أيضًا مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد نشاطًا للرياح على فترات متقطعة، تعمل على التقليل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

وتتعرض مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر «سانت كاترين - حلايب - شلاتين» وفقًا لتوقعات خبراء الأرصاد، إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 40%، تكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ويقول خبراء هيئة الأرصاد الجوية إنّ حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من 1 إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر حالته معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 2 إلى 2.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 36 26

الإسكندرية 31 26

وادي النطرون 33 25

طنطا 36 26

شبين الكوم 36 26

دمنهور 33 26

بلطيم 32 24

مطروح 30 21

السلوم 31 24

سيوة 36 22

بورسعيد 31 25

دمياط 32 25

الزقازيق 36 26

المنصورة 35 25

الإسماعيلية 36 24

السويس 36 25

العريش 33 25

رفح 33 24

رأس سدر 37 25

نخل 36 18

نويبع 38 29

طابا 36 25

كاترين 34 17

الطور 36 27

شرم الشيخ 39 30

الغردقة 39 29

مرسى علم 38 28

الفيوم 36 25

بني سويف 36 24

المنيا 36 24

أسيوط 37 23

سوهاج 38 24

قنا 39 26

الأقصر 41 25

أسوان 41 27

إدفو 41 27

أبوسمبل 41 25

الوادي الجديد 40 23

شلاتين 39 27

أبو رماد 37 28

حلايب 35 26

رأس حدربة 36 27