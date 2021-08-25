أخبار الطقس غدا.. حار رطب ورياح وأمطار رعدية على بعض المناطق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا الخميس، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

أخبار الطقس غدًا

وفي بيان صادر عن الهيئة قبل قليل، أشارت الهيئة إلى توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 40% تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر «سانت كاترين - حلايب - شلاتين»، وذلك على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية المتوقعة غدًا

وعن الظواهر الجوية الأخرى، يقول الخبراء إنّ البلاد تشهد نشاطًا للرياح على فترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، تعمل الرياح على تقليل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ويقول الخبراء إن حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 1 إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 2 إلى 2.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدًا

القاهرة 36 26

الإسكندرية 31 26

وادي النطرون 33 25

طنطا 36 26

شبين الكوم 36 26

دمنهور 33 26

بلطيم 32 24

مطروح 30 21

السلوم 31 24

سيوة 36 22

بورسعيد 31 25

دمياط 32 25

الزقازيق 36 26

المنصورة 35 25

الإسماعيلية 36 24

السويس 36 25

العريش 33 25

رفح 33 24

رأس سدر 37 25

نخل 36 18

نويبع 38 29

طابا 36 25

كاترين 34 17

الطور 36 27

شرم الشيخ 39 30

الغردقة 39 29

مرسى علم 38 28

الفيوم 36 25

بني سويف 36 24

المنيا 36 24

أسيوط 37 23

سوهاج 38 24

قنا 39 26

الأقصر 41 25

أسوان 41 27

إدفو 41 27

أبوسمبل 41 25

الوادي الجديد 40 23

شلاتين 39 27

أبو رماد 37 28

حلايب 35 26

رأس حدربة 36 27