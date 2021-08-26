«الأرصاد»: أمطار متوسطة و«رعدية» من اليوم وحتى السبت

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس التي تشهدها البلاد في هذه الأيام، تأتي في معدلاتها الطبيعية، لكن من بداية من غد الجمعة، سيكون هناك ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن فرص سقوط الأمطار ستبدأ من اليوم الخميس على مدار اليومين المقبلين، وهي من خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وتحديدا سانت كاترين وبعض مناطق جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين، وكلها ليست مؤثرة، حيث ستمتد إلى بعد غد السبت.

درجات الحرارة المتوقعة

وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران مقدمة برنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض عبر شاشة «اكسترا نيوز»: «درجات الحرارة سترتفع بدرجتين أو 3 درجات على القاهرة والوجه البحري، ومن 3 إلى 5 درجات بالنسبة لمحافظات جنوب الصعيد، ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة في الأيام القادمة على القاهرة بين 37 و38 درجة، و32 و33 درجة في السواحل الشمالية».

ارتفاع في نسبة الرطوبة

وتابعت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة في جنوب البلاد ستصل إلى 45 درجة مئوية، مشيرةً إلى أن الشعور بدرجات الحرارة ستزداد عن هذه القيم بما يترواح من 2 درجة إلى 4 درجات بسبب ارتفاع نسب الرطوبة، حيث سيستمر هذا الوضع حتى منتصف الأسبوع المقبل ثم تعود درجات الحرارة إلى الانخفاض مرة أخرى بداية من منتصف الأسبوع المقبل.