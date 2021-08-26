أخبار الطقس اليوم.. حرارة ورطوبة ورياح نشطة ببعض المناطق

تشهد البلاد خلال الفترة الحالية استقرارًا نسبيًا في حالة الطقس دون ارتفاعات أو انخفاضات في درجات الحرارة، إذ أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنّه يسود البلاد نهارًا طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون معتدل الحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

أخبار الطقس اليوم

ويقول خبراء الأرصاد في بيان صادر عن الهيئة اليوم، أنّ هناك نشاطًا للرياح على فترات متقطعة وذلك على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

كما يتوقع الخبراء أن تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 40% تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر «سانت كاترين - حلايب - شلاتين» على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ويقول الخبراء إنّ حالة البحر المتوسط، خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 1 إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 2 إلى 2.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 36 26

الإسكندرية 31 26

وادي النطرون 33 25

طنطا 36 26

شبين الكوم 36 26

دمنهور 33 26

بلطيم 32 24

مطروح 30 21

السلوم 31 24

سيوة 36 22

بورسعيد 31 25

دمياط 32 25

الزقازيق 36 26

المنصورة 35 25

الإسماعيلية 36 24

السويس 36 25

العريش 33 25

رفح 33 24

رأس سدر 37 25

نخل 36 18

نويبع 38 29

طابا 36 25

كاترين 34 17

الطور 36 27

شرم الشيخ 39 30

الغردقة 39 29

مرسى علم 38 28

الفيوم 36 25

بني سويف 36 24

المنيا 36 24

أسيوط 37 23

سوهاج 38 24

قنا 39 26

الأقصر 41 25

أسوان 41 27

إدفو 41 27

أبوسمبل 41 25

الوادي الجديد 40 23

شلاتين 39 27

أبو رماد 37 28

حلايب 35 26

رأس حدربة 36 27