الوزراء يوافق على عدة قرارات.. أبرزها «التنقيب عن الذهب والفضة»

وافق مجلس الوزراء على 7 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية (ش.م.م)، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له، واستغلالها في عدة مناطق بالجمهورية، حيث جرى إحاطة مجلس الوزراء بالدعوة الواردة لجمهورية مصر العربية، للانضمام إلى عضوية مؤسسة التمويل الأفريقي، حيث وافق المجلس على الانضمام إلى المؤسسة، على أن تكون وزارة المالية هي ممثل مصر في عضويتها، وتبدأ الوزارة المُضي قدما نحو إتمام جميع الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم، تضم مؤسسة التمويل الأفريقي في عضويتها 27 دولة أفريقية، ويقع مقرها في لاجوس بدولة نيجيريا، وتعد مجالات الطاقة، والموارد الطبيعية (البترول والغاز والتعدين)، والنقل، والصناعات الثقيلة، والاتصالات، من أهم المجالات التي تستثمر المؤسسة فيها بالدول الأفريقية، وتقدم المؤسسة مختلف أوجه الدعم للدول المنضمة إليها في تلك المجالات.

واعتمد مجلس الوزراء نتيجة الدراسة التي أعدتها وزارة المالية (اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية)، بشأن طلب محافظة قنا التصرف في مساحة 1500م2، ملك المحافظة بمنطقة الجزيرية، تقع على امتداد مجمع المواقف بمدينة قنا، عن طريق منحها لإحدى الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية، بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عاما، لإقامة مستشفى استثماري عليها، لتقديم خدمة طبية متميزة لأبناء المحافظة وباقي محافظات الصعيد، على أن تؤول جميع مباني ومنشآت المشروع إلى ملكية المحافظة في نهاية مدة التعاقد.

اعتماد دراسة عن طلب الوادي الجديد قطعتي أرض بمساحة 2400م2 و2550م2

كما اعتمد المجلس نتيجة الدراسة التي أعدتها وزارة المالية (اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية)، بشأن طلب محافظة الوادي الجديد التصرف في قطعتي أرض بمساحتيْ (2400م2 ، و2550 م2)، واللتين تقعان شمال محطة وقود «وطنية» بالطريق الدائري بالسبط الشرقي بمركز الخارجة، عن طريق بيعهما لإحدى الشركات المتخصصة لإقامة محطة تموين سيارات بالغاز الطبيعي، ومركز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

ووافق مجلس الوزراء على تعاقد مصلحة الجمارك مع شركة e-finance، لإنشاء مركز اتصالات لخدمة المتعاملين مع المصلحة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتطوير المصلحة، واستخدام أحدث الأساليب والأنظمة التكنولوجية ودمجها مع الأنشطة الأساسية الخاصة بها، بما يرفع مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين مع المصلحة، وبما يُمكن في الوقت نفسه من الرد على استفساراتهم وشكاواهم.

اعتبار مشروع القطار الكهربائي السريع بخطوطه الثلاثة من المشروعات القومية

كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل، بشأن اعتبار مشروع القطار الكهربائي السريع بخطوطه الثلاثة من المشروعات القومية في تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن سرعة تنفيذ المشروع، خاصة بالنظر لأهميته الاستراتيجية في خدمة المواطنين قاطني المجتمعات السكنية على طول المسار، وتحقيق مستويات أمان أعلى للركاب، فضلا عن كونه أحد أدوات التنمية الاقتصادية للدولة.

وأيضا وافق مجلس الوزراء على طلب الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بشأن توقيع اتفاق التخارج مع تحالف (أكوا باور - حسن علام) عن مشروع محطة توليد الكهرباء ذات الدورة المركبة، قدرة 2250م، بنظام BOO، بقرية هنادي بمحافظة الأقصر، واستبداله بمشروع إنتاج طاقة كهربائية من طاقة الرياح بنظام BOO بقدرة 1100 ميجاوات.

كما وافق المجلس على توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع التحالف للمشروع البديل بذات الشروط التعاقدية للمشروعات المثيلة، ووافق على أن توقّع هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة عقد الانتفاع بالأرض للمشروع البديل بذات الشروط التعاقدية للمشروعات المثيلة، على أن تصدر وزارة المالية الضمانة الحكومية للمشروع البديل، طبقا لموافقة رئيس الجمهورية الصادرة في هذا الشأن، مع الاستثناء من قيد التحكيم داخل جمهورية مصر العربية في عقود شراء الطاقة وحق الانتفاع بالأرض والضمانة الحكومية للمشروع، طبقا لموافقة رئيس الجمهورية بهذا الشأن.

مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي

واعتمد مجلس الوزراء القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية للسياحة والآثار التي عقدت اجتماعها السادس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 23 أغسطس 2021، والتي تضمنت مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي، وذلك اعتبارا من أول نوفمبر 2021 وحتى 30 أبريل 2022، كما تضمنت القرارات استحداث برنامج لتحفيز الطيران الداخلي لربط مطارات المدن الساحلية شرم الشيخ والغردقة بمحافظات الصعيد الأقصر وأسوان، فضلا عن مد العمل بالقيم الحالية لرسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية في المطارات الكائنة في المحافظات السياحية، اعتبارا من أول نوفمبر 2021 وحتى 30 أبريل 2022، إضافة إلى مد العمل بالأسعار الحالية للوقود في المطارات الكائنة بالمحافظات السياحية، اعتبارا من أول يناير حتى 30 أبريل 2022.

وشملت القرارات مد العمل بالتسهيلات التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته رقم 138 المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2021، والمتعلقة بالمنشآت الفندقية والسياحية وشركات الطيران الكائنة في محافظتي الأقصر وأسوان ومدن: طابا، ونويبع، ودهب، وذلك اعتبارا من أول نوفمبر 2021 وحتى 30 أبريل 2022، كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث تقع الأولى بناحية مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية؛ لاستخدامها في إقامة محطة محولات كهربائية، بينما تقع الثانية بناحية بلاط بمحافظة الوادي الجديد؛ لاستخدامها في تنفيذ توسعات محطة محولات بلاط الكهربائية.