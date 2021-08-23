مساعد وزيرة التضامن: خصصنا 6 مليارات للتدخلات الاجتماعية بـ حياة كريمة

قال أيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون العمل الأهلي، إنَّ الرئيس أعلن 260 مليار جنيه في المرحلة الأولى لمبادرة «حياة كريمة»، في السنة الأولى لكل التدخلات سواء بنية تحتية أو مرافق أو إعادة تأهيل وبناء منازل، مشيرا إلى أنَّ وزارة التضامن خصصت ميزانية 6 مليارات جنيه، للتدخلات الاجتماعية.

وأضاف «عبدالموجود» في حواره لـ«الوطن»، أنَّه تمّ إدراج كل برامج ومشروعات وزارة التضامن بقرى حياة كريمة، وإلى نص الحوار

متى سيتمّ الانتهاء من مبادرة «حياة كريمة»؟

- «حياة كريمة» انطلقت في 2019 كمبادرة رئاسية، وكان توجه وزارة التضامن بهذه المرحلة سكن كريم وتنظيم قوافل طبية ، وبعض المستهدفات التى تقوم عليها وزارة التضامن، والرئيس أطلق مبادرة تطوير الريف المصري في يوليو 2021، لمدة 3 سنوات، وتعد هذه هي المرحلة الأولى، والمرحلة السابقة التي انطلقت في 2019 تمّ اعتبارها كمرحلة تمهيدية، والرئيس طالب بأن تضم المبادرة كل التدخلات، وضم 20 وزارة مشاركة فى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تحت رئاسة مجلس الوزارء، فالمرحلة التمهيدية كان بها وزارات محدودة مثل التضامن والتنمية المحلية والتخطيط والصحة، بينما تشمل هذه المرحلة 20 وزارة لتشمل كل تدخلات الدولة في المحافظات، وتضم هذه المرحلة 20 محافظة، و52 مركزًا، و1413 قرية بخلاف التوابع مثل العزب والنجوع والتي تزيد على 10 آلاف تابع، والتي لم تصنف كقرى.

ما إجمالي الميزانية المخصصة للمبادرة؟

- الرئيس أعلن 260 مليار جنيه في المرحلة الأولى لمبادرة «حياة كريمة»، فى السنة الأولى لكل التدخلات سواء بنية تحتية أو مرافق أو اعادة تأهيل وبناء منازل، وتدخلات اجتماعية وتعليمية واقتصادية، وغاز طبيعي، وغيرهما، وخصصت وزارة التضامن الاجتماعى ميزانية 6 مليارات جنيه، للتدخلات الاجتماعية والتي تشمل تعزيز التنمية الاجتماعية والثقافية الاقتصادية ، لمنح فرص أكثر للأسر الفقيرة فى القرى المحرومة من الخدمات الأساسية، وتقديم كل خدمات الحماية الاجتماعية للمواطن، وكل مبادرات وبرامج وزارة التضامن دخلت تحت مظلة «حياة كريمة»، لأنها تعاملات تخص التعامل مع البشر، ونتعامل مع المواطن وبناء البشر، منذ أن يكون جنين وحتى سن الشيخوخة، حيث يتم البدء برنامج الألف يوم الأولى فى حياة الطفل، مرورا بالحضانات والطفولة المبكرة، ثم مرحل التعليم الأساسية ودعم الأطفال فى مرحلة التعليم الأساسى، ثم مراحل الزواج، من خلال برنامج «مودة»، ثم برنامج 2 كفاية، بخلاف بطاقة الخدمات المتكاملة ومكاتب التأهيل، وتكافل وكرامة، والتمكين الاقتصادي من خلال برنامج فرصة، وكل محور من محاور الوزارة، يدخل تحته كل مشروعات وزارة التضامن.

ما عدد الحضانات المستهدفة بقرى حياة كريمة؟

- أكثر من 1000 حضانة مستهدفة في الخطة الخاصة بوزارة التضامن، وتم انشاء 130 حضانة حتى الآن، تزامنا مع انطلاق المبادرة في يوليو، من خلال برنامج الطفولة المبكرة، وبالشراكة مع الجمعيات الأهلية، فهناك حضانات ستكون في مقرات مجمع الخدمات، وأخرى فى مقرات الجمعيات الأهلية، مثل الوحدات الاجتماعية، وسيكون هناك مجمع خدمات متكامل مع التنمية المحلية، والوزرات التي تقدم خدمات ، وهناك تنسيق بين التضامن والتخطيط والتنمية المحلية ومؤسسة حياة كريمة، وتكليف أكثر من 2700 باحث اجتماعى بالنزول إلى القرى لحصر سكن كريم، ودورنا كوزارة حصر الأسر المستفيدة من سكن كريم، بالتعاون مع التنمية المحلية ومؤسسة حياة كريمة، باعتبار أن التنمية المحلية لديها وحدات اجتماعية بالقرى، وتمّ اختيار أكثر من 200 ألف أسرة، حيث كانت الاستهدافات هندسية لإختيار البيوت، من خلال معاييربحيث يكون البيت دور أو دورين، وفى حالة اذا كان دورين يكون به أسرتين، ويكون بـ«الطوب الني» وليس به سقف خرساني، وغير آمن على المقيمين به، ولا تزيد مساحته على 120 مترًا، والمساحات زادت في مركزين فقط هما برج العرب ونصر النوبة، لأن مساحات البيوت هناك أكبر.

ما معايير اختيار القرى المستهدفة بالمبادرة؟

- تمّ اختيار القرى من قبل وزارة التخطيط، واختيار القرى الأكثر فقراً، والتخطيط أعدت احصائية بهذه القرى، وتمّ عرضها على مجلس الوزراء، وجرى اعتماد المراكز والقرى، ودور وزارة التضامن، نستطيع معرفة الخدمات التي تحتاجها القرية والتدخلات المطلوبة والأسر المستحقة، فبعد المعايير الهندسية يتمّ تحديد المعايير الاجتماعية ورصد درجات الفقر، وكلفت وزيرة التضامن بإدخال بيانات كل الأسر المستفيدة، وتمّ اختيار 200 ألف بيت، وتكلفة البيت 200 ألف جنيه، كحد أدنى، لذلك لابد أن يكون المستفيد مستحق فعلًا، وأن يكون البيت غير آمن، وهناك تدخلات بقرى حياة كريمة ليس لها علاقة بالغني والفقير مثل برامج الوزارة «2 كفاية، التوعية بخطر زواج الأطفال، والتوعية بأضرار تعاطي المخدرات، وبرنامج مودة، والكشف المبكر عن الإعاقة»، ولكن سكن كريم لابد أن يستفيد الأكثر فقرًا داخل القرية ،ووزارة الإسكان هي من تتولى بناء المنازل أو هيئة المشروعات الهندسية.

ماعدد الجمعيات الأهلية المشاركة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة؟

- هناك 24 جمعية كان مشاركون فىي المرحلة التجريبية لمبادرة «حياة كريمة»، وكانوا من أكبر الجمعيات على مستوى مصر ، و فتحنا الباب وسيكون هناك أكثر من 50 جمعية سيتواجدون معنا في هذه المرحلة وتمّ تصنيفهم حسب التخصص، وكل جمعية متميزة فى نشاط ستشارك به، سواء كان تمكين اقتصادي، فيتمّ إعطائها ملف التمكين الاقتصادي بالتعاون مع التضامن، وتم اختيار المتميزين لتقديم أفضل خدمة، وكذلك هناك جمعيات متميزة فى مجال الحضانات، ولديها قدرة على ادارة ملف الحضانات وتأهيل الميسرات بالحضانات، لتقديم أفضل خدمة ووزعنا الجمعيات على أكثر من قرية وفقا للنشاط.

إصدار 32 ألفا و850 بطاقة خدمات متكاملة خلال شهر بالمحافظات المستهدفة

هل تمّ توفير بطاقة الخدمات المتكاملة بقرى حياة كريمة؟

- يتمّ العمل على مستوى كل المحافظات بلا استثناء، ومنذ اطلاق المبادرة في يوليو الشهر الماضي، وحتى الآن تمّ إصدار 32 ألفًا و850 بطاقة خدمات متكاملة، خلال شهر بالمحافظات المستهدفة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وجارِ حصر بيانات 155 ألف أسرة للتأكّد من الإجراءات الخاصة بالبطاقة، ومنظومة الأطراف الصناعية في مرحلة التسجيل حاليا، وتدخل في مبادرة حياة كريمة، ونحو 23 ألف شخص سجل في منظومة الأطراف الصناعية، وتم توفير 2000 لاب توب ناطق للإعاقة البصرية، ونستهدف بها طلبة الجامعات بمحافظات حياة كريمة، وبرنامج فرصة كان يعمل في محافظات معينة أصبح يعمل بمنهجه على مستوى كل محافظات «حياة كريمة».

ما عدد الجمعيات الأهلية التي تقدمت بطلب لتوفيق أوضاعها حتى الآن؟

هناك 18 ألف جمعية مسجل على المنظومة الإلكترونيةـ كطلبات أولية لتوفيق الأوضاع، والعدد أكبر من ذلك، والنتيجة أنَّه تمّ طرح المرحلة الأولى، والمرحلة الثانية، تمّ إطلاقها فى الوقت الحالى، وسيتم تسجيل عليها كل ملفات توفيق الأوضاع، فالمرحلة الأولى كانت مجرد طلب ، وإنى أرغب كجمعية فى توفيق الأوضاع، وتقدم 18 ألف جمعية، وهناك مهلة حتى 11 يناير 2022، وموضوع المنظومة الإلكترونية جديد، وهناك جمعية كان ليس لديها الخبرة في التعامل مع المنظومة الإلكترونية خاصة الجمعيات الصغرى، وكلفت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الجمعيات الكبرى بمساعدة الجمعيات الصغرى، حتى يتمّ تسجيل كل مستندات توفيق الأوضاع، وفي نهاية العام سنستطيع رصد الجمعيات التي تقدمت بطلب لتوفيق أوضاعها، ورصد الجمعيات غير الراغبة في توفيق أوضاعها، وطبقَا لأحكام القانون سيتمّ رفع دعوة قضائية للبت فى حلها نظرا لعدم تقدمها لتوفيق أوضاعها.

ما شروط توفيق الأوضاع؟

- تتقدم الجمعية بطلب للجهة الإدارية، وتعقد اجتماعًا لمجلس إدراتها ومجلس أمنائها، تعتمد فيه لائحتها الجديدة المعدلة وفقا لأحكام القانون رقم 149، وتدعو لجمعية عمومية غير عادية لأعضاء الجمعية للموافقة على توفيق الأوضاع، وفي حال اتباع الخطوات يعد ذلك توفيق أوضاع، وهناك 53 ألف جمعية ومؤسسة أهلية على مستوى الجمهورية، وهناك منهم جمعيات غير نشطة، وإجراءات توفيق الأوضاع سهلة، وحل الجمعيات يكون وفقًا لأحكام القضاء للنظر في حلها.

الأنشطة السياسية والنقابية ممنوع على الجمعيات ممارستها

ما أسباب حل الجمعيات الأهلية؟

- حل الجمعية من خلال القانون يتمّ من خلال القضاء وكجهة إدارية يتمّ رصد المخالفات الموجودة، والمخالفات نوعين، مخالفات مالية جسيمة ارتكبتها الجمعية، أو أن تكون الجمعية خالفت أغراضها المصرح لها ممارسة النشاط من خلالها، أو أنشطتها تخالف القانون والدستور، وممنوع على الجمعيات ممارستها مثل الأنشطة السياسية والنقابية والدعوة للتمييز في الجنس والدين، وغير مسموح للجمعيات ممارستها، والقضاء له كلمته النهائية.