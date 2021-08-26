أطفال مصر يحصدون 8 ميداليات وشهادتي شرف دولية في أولمبياد سنغافورة

حقق منتخب مصر للرياضيات 8 ميداليات، فضية وبرونزية، وشهادتي شرف دولية، إضافة 13 شهادة مشاركة دولية، في «أولمبياد سنغافورة للرياضيات» «SIMOC 2021»، وشارك الطلاب والطالبات في المسابقة الدولية التي دشنتها سنغافورة،أون لاين.

فضية وبرونزية وشهادتي شرف دولية و 13 شهادة مشاركة دولية

قال الدكتور محمود رمضان، المشرف على الفريق: «سعدنا بحصول أبطال مصر على ميداليات ما بين ذهبية وفضية وبرونزية فى أولمبياد طوكيو في الرياضة.. وشرف مصر أبطال في أولمبياد سنغافورة للرياضيات SIMOc «2021، مؤكداً أن سنغافورة هي الدولة المصنفة رقم واحد عالميا في التعليم، واستطاع المنتخب المصري الحصول في المسابقة على 3 ميداليات في الفردي، 2 فضية وواحدة برونزية وشهادتي شرف دولية، إضافة إلى 5 ميداليات في مسابقات الفرق، ميدالية فضة وأربعة برونزية، وحصل باقي أعضاء المنتخب على شهادات المشاركة الدولية.

وأضاف «رمضان»: «شاركت العديد من الدول في فى أولمبياد سنغافورة للرياضيات SIMOC 2021، ومنها الصين وهونج كونج وماليزيا وتايلاند والهند والبرازيل وإيران والمكسيك وتركيا وغانا وأمريكا وكندا وإندونيسيا وفيتنام وباكستان والفلبين».

أعضاء الفريق المصري تراوحت أعمارهم ما بين 7 سنوات و17سنة

وتابع: «أعضاء الفريق المصري تراوحت أعمارهم ما بين 7 سنوات و17سنة، وهم أبانوب أسامة فوزي عياد، حصل على ميداليتين فضيتين فردي وجماعي، وأحمد عزت إبراهيم، حصل على شهادة مشاركة دولية، ونور وائل علي قطب، حصل على ميدالية برونزية، وفارس أسامة عبد الحميد السيد متولى القناوي، حصل على ميدالية برونزية، وشهادة دولية للفردي، وعبدالله عمرو ابراهيم، حصل على شهادة مشاركة دولية، وعلى أسامة دبور،حصل على شهادة مشاركة دولية».

كما شارك محمد اسامة السيد محمد رشدي، وحصل على ميداليتين برونزية فردي وفرق، و دميانة عادل طوس، حصلت على شهادة شرف دولية، و أرسانى بولا جرجس نخلة، حصل على شهادة مشاركة دولية، وكيفن علاء فتحي شنودة، وحصل على مشاركة دولية، و محمد هشام جمعة عبدالفتاح عبيدى، 7 سنوات، وحصل ميدالية فضية فردي، ويوسف ناجح السيد موسى حرير، حصل على شهادة مشاركة دولية، ومحمد ايمن عبدالستار أمين، حصل على ميدالية برونزية فرق.