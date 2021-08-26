التعليم: 475 ألف معلم سجلوا للتطعيم بلقاح كورونا

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّ نحو 475 ألف معلم بمختلف المديريات التعليمية بجميع محافظات مصر، سجلوا على موقع اللقاح للتطعيم ضد فيروس كورونا، وهناك تعليمات مشددة لمديري المديريات التعليمية، لحصول جميع المعلمين على لقاح كورونا قبل بداية العام الدراسي الجديد، المنتظر أن يبدأ 9 أكتوبر المقبل، موضحا أنّ هناك آلاف المعلمين حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح كورونا، ومن المفترض أن يحصل نحو مليون و200 ألف معلم على لقاح فيروس كورونا.

مصدر بـ«التعليم»: مليون و200 ألف معلم يحق لهم الحصول على لقاح كورونا قبل بداية الدراسة

وقال المصدر، في تصريحات لـ"الوطن"، إن هناك تعليمات مشددة لجميع المعلمين بتلقي لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا، مؤكدا أن جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، انتهت من إعداد قاعدة بيانات للعاملين سواء معلمين أو إداريين على مستوى المدارس الحكومية والخاصة والدولية تحت مسؤولية مدير المدرسة، تشمل «متلقي الجرعتين - متلقي الجرعة الأولى - المسجلين لتلقي الجرعات - لم يتلق أي جرعة - من لم يسجل»، وذلك لإخطار الإدارة التعليمية والمديرية بالموقف.

مصدر بـ«التعليم»: المديريات التعليمية أعدت قاعدة بيانات العاملين بالمدارس لمعرفة موقف التطعيم ضد كورونا

وأشار المصدر، إلى أنّ تطعيم المعلمين والإداريين ضد كورونا إلزامي، وأنّه سيتم منع العاملين بدواوين الإدارات التعليمية وديوان المديرية والمدارس الحكومية والخاصة، من التوقيع في الحضور بدفتر الحضور والإنصراف قبل تقديم ما يثبت أخذ جرعة التطعيم الخاصة بفيروس كورونا أو التسجيل لأخذ الجرعة، منوها بأنّ الوزارة عازمة على انطلاق العام الدراسي الجديد 2022 دون أي معوقات.

مصدر بـ«التعليم»: تطعيم المعلمين والإداريين ضد كورونا «إلزامي»

ومن جهته، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لـ«الوطن»، أنّه لن يسمح لأي معلم بدخول المدرسة لم يحصل على لقاح كورونا، مشيرا إلى أنّ الوزارة تواصل العمل على وضع الرتوش النهائية، لبداية العام الدراسي الجديد، والمنتظر أن يبدأ 9 أكتوبر المقبل، موضحا أنّ الوزارة ستعد سيناريوهات عديدة لتنفيذها خلال العام الدراسي تحسبا لحدوث الموجة الرابعة من كورونا.

يذكر أنّ الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تابع ظهر اليوم أعمال استكمال تلقي العاملين بالتعليم قبل الجامعي لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا، استعدادا للعام الدراسي الجديد.