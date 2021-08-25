«الصحة» تجدد دعوتها للمواطنين بسرعة حجز لقاح كورونا

جددت وزارة الصحة والسكان دعوتها للمواطنين بشأن سرعة حجز لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم أكبر عدد من المواطنين بنهاية العام الجاري.

وقالت الوزارة إن حجز لقاح كورونا يكون من خلال وزارة الصحة والسكان فقط، وأي جهة تروِّج لنفسها بأنها تطعم المواطنين سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل منشأة تفعل ذلك.

خطوات تسجيل لقاح كورونا

وطمأنت وزارة الصحة والسكان المواطنين بشأن فعالية لقاح كورونا، مشيرة إلى أن جميع لقاحات كورونا فعالة وآمنة ولا داعي للخوف أو التوتر، بالإضافة إلى أن جميع لقاحات كورونا مجانية للمصريين وغير المصريين المقيمين في مصر، موضحة أن الأعراض الجانبية تتضمن ارتفاع درجة الحرارة أو حكة أو احمرار موضع التطعيم أو تنميل في الكتف، مشيرة إلى أن هذه الأعراض الجانبية تزول من تلقاء نفسها في غضون يومين فقط ولا تحتاج إلى طبيب.

واستعرضت وزارة الصحة والسكان خطوات الحجز على منظومة التسجيل للقاح فيروس كورونا المستجد في مصر، وجاءت على النحو التالي:

- الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا .

-اختيار الفئة المستهدفة.

- ملء البيانات المطلوبة والتي تتضمن الرقم القومي والاسم الرباعي وتحميل التاريخ المرضي إن وجد.

- اختيار مكان التطعيم والموافقة على شروط تلقي اللقاح.

- استقبال رسالة تحمل رقم الطلب.

- انتظار رسالة من الوزارة تفيد بموعد ومكان التطعيم.

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي علي مستوي محافظات الجمهورية، وتوقعت الوزارة ارتفاع أعداد مصابي فيروس كورونا خلال منتصف الشهر القادم، وحذرت المواطنين بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس.