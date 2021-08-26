تعرف على موعد بدء العام الدراسي الجديد 2021/2022 للمدارس والجامعات

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة استعدادها للعام الدراسي الجديد 2021-2022، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية 2021، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن موعد بدء العام الدراسي الجديد 2021- 2022 للمدارس والجامعات، حيث أعلنت وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، انطلاق أعمال الدراسة للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي المقبل 9 أكتوبر المقبل 2021 - 2022.

9 أكتوبر موعد بدء العام الدراسي الجديد 2021 - 2022 للمدارس والجامعات الحكومية

وعن موعد بدء العام الدراسي الجديد 2021- 2022 للمدارس والجامعات المقرر أن يكون 9 اكتوبر، أكدت مصادر لـ«الوطن»، أنّه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد - 19)، والاستعداد للعام الدراسي الجديد، من حيث وضع خطة شاملة لأعمال العام الدراسي الجديد 2021 - 2021، وجار الآن أعمال تنسيق الجامعات الحكومية 2021.

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2021 - 2022 للمدارس والجامعات الدولية يختلف عن الحكومية

وعن الاستعداد لموعد بدء العام الدراسي الجديد 2021- 2022 للمدارس والجامعات، أكدت مصادر أنّ الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والمدارس المختلفة، تنسّق مع وزارة الصحة المصرية، لتطعيم جميع منتسبيها بلقاح كورونا، في ظل إجراءات مواجهة الفيروس المستجد، إضافة إلى إجراء تطعيمات فيروس كورونا لوقاية وحماية الطلاب، والاهتمام بإجراء الفحوصات والكشوفات الطبية التي تحقق الأمن والسلامة لجميع الطلاب.

وعن موعد بدء العام الدراسي الجديد 2021 - 2022 للمدارس والجامعات الدولية في العاصمة الإدارية الجديدة، أوضحت مصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ مواعيد بدء الدراسة بها يرجح أن تكون للجامعات الأم التابعة لها، حيث تبدأ منتصف شهر سبتمبر المقبل في عدد من أفرع الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تخضع الجامعات الدولية لقانون خاص بها