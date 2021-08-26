التعليم: تطعيم طلاب الثانوية العامة بلقاح كورونا قبل العام الدراسي الجديد

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المديريات التعليمية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، بتطعيم أكبر عدد ممكن من الطلاب بالمرحلة الثانوية قبل بداية العام الدراسي الجديد.

وقالت الوزارة، في خطابها المرسل للمديريات التعليمية، إنه سيجري توسيع قاعدة تطعيم طلاب المرحلة الثانوية باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، حرصا من الوزارة على صحة الطلاب والعاملين بالتربية والتعليم، وفي إطار جهود التعاون مع وزارة الصحة والسكان من أجل مجابهة فيروس كورونا المستجد.