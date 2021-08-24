«التعليم»: الحضور إلزامي في العام الدراسي الجديد.. وندرس تطبيق الامتحان الموحد على طلاب النقل

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن الوزارة تدرس تطبيق الامتحان الموحد على طلاب صفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية، العام الدراسي الجديد، حال زيادة أعداد إصابات فيروس كورونا، مثلما حدث العام الماضي، مؤكدا أن الوزارة بدأت بالفعل الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد، من حيث التأكيد على تطعيم جميع المعلمين والإداريين باللقاح المضاد لكورونا، إضافة إلى تنفيذ خطة شاملة لتعقيم المدارس على مستوى الجمهورية، وتجهيز غرفتي عزل بكل مدرسة، تحسبا لحدوث أي حالات إصابة بين الطلاب والقائمين على العملية التعليمية خلال سير اليوم الدراسي.

مصدر بـ«التعليم»: تجربة الامتحان الموحد أثبتت نجاحا مبهرا العام الماضي.. والحضور إلزامي في العام الدراسي الجديد

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن تجربة الامتحان الموحد التي جرى تطبيقها العام الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا، أثبتت نجاحا مبهرا كونها جرى تنفيذها لأول مرة، حيث إن الامتحان الموحد عمل على الإلمام بجميع أسئلة المناهج الدراسية، موضحا أن الوزارة لديها خطط عديدة حال حدوث الموجة الرابعة من فيروس كورونا، منوها إلى أن الحضور سيكون إلزاميا لجميع الطلاب، وستكون هناك قرارات أخرى حال حدوث قرارات جديدة تخص كورونا في مصر.

وزير التعليم: ندرس كل الخيارات المطروحة لضمان نجاح العام الدراسي الجديد في ظل جائحة كورونا

ومن جهته، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تدرس كل الخيارات المطروحة لتنفيذها خلال العام الدراسي الجديد، لضمان نجاح العام الدراسي، في ظل صعوبات وتحديات فيروس كورونا، منوها إلى أن الوزارة ستقوم بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة تكون متصلة بجميع غرف العمليات بالمديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، لمتابعة سير اليوم الدراسي لحظيا، لوضع جميع السيناريوهات البديلة حال حدوث أي أزمات.

وأشار شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن جميع المدارس ستكون مستعدة لاستقبال ما يقرب من 19 مليون طالب وطالبة في العام الدراسي الجديد والمنتظر أن يبدأ في 9 أكتوبر المقبل، مؤكدا أن الوزارة ستعمل على تقديم تعليم عالي الجودة لجموع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية.