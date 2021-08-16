قصب السكر.. 350 ألف فدان زراعة تنتج 900 ألف طن سكر سنويا

تنتج مصر سلعة السكر من مصدرين أساسيين، الأول هو قصب السكر الذي تمتلك مصر لإنتاجه ما يقرب من 8 مصانع، من خلال زراعة القصب من خلال شركة السكر للصناعات التكاملية المصرية التابعة لوزارة التموين، فضلا عن المصدر الثاني وهو بنجر السكر والذي تمتلك مصر لإنتاجه ما يقرب من 9 مصانع لإنتاج السكر من زراعة البنجر من خلال شركة الدلتا للسكر والتي تتبع وزارة التموين أيضا.

المساحة المنزرعة لقصب السكر في مصر

وقال الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس شركة الدلتا للسكر، في تصريحات لـ «الوطن»، إن المساحة المنزرعة لقصب السكر في مصر تبلغ 350 ألف فدان منزرع قصب، موضحا أن هذه المساحة تنتج ما يقرب من 900 ألف طن سكر سنويا من القصب.

ونوه أبو اليزيد، إلى أن هناك 9 مصانع تمتلكها مصر لإنتاج السكر من البنجر، موضحا أن هذا يتم من إجمالي مساحة 640 ألف فدان منزرع بنجر، مشيرا إلى أن هذه المساحة تنتج ما يقرب من 1.8 مليون طن سنويا سكر بنجر، فضلا عن زراعة 45 ألف فدان بنجر في مشروع مستقبل مصر، بحسب تصريحات الدكتور أحمد أبو اليزيد.

سعر كيلو السكر في التموين

ويبلغ سعر السكر التمويني مبلغ 8 جنيهات ونصف للكيلو جرام، حيث تضخ الوزارة ما يقرب من 120 ألف طن سكر شهريا لمنافذ التموين على مستوى المحافظات بواقع 4 آلاف طن يوميا مقسمة بين منافذ البدالين التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي وفروع المجمعات الاستهلاكية.

حصة الفرد شهريا من السكر التمويني

فيما تخصص وزارة التموين لكل فرد على بطاقات التموين عدد 2 كيس سكر معبأ شهريا، بحد أقصى 4 أفراد للبطاقة الواحدة، حيث يعبأ الكيس الواحد بوزن 1 كيلو جرام سكر، ويبلغ عدد المواطنين في منظومة الدعم التمويني 63 مليون مواطن.