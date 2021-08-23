«التموين» تنفي الأنباء المتداولة عن ارتفاع سعر السكر في السوق المحلي

نفت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ارتفاع سعر السكر في السوق المحلي، مؤكدة على ثبات سعر الكيلو عند 8 جنيهات ونصف.

ضخ 4000 طن سكر يوميا لمنافذ صرف سلع التموين

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على توافر كميات هائلة من السكر لدى الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات إنتاج السكر التي تتبعها، موضحة أنه يتم ضخ يوميا إلى منافذ صرف السلع التموينية كمية تقدر بـ4000 طن سكر يوميا، مشيرة إلى التزام منافذ صرف السلع ببيع سعر الكيلو من السكر عند 8 جنيهات ونصف الجنيه.

38 ألف منفذ تمويني

ويبلغ عدد منافذ صرف سلع التموين على مستوى الجمهورية 38 ألف منفذ تمويني، ما بين منافذ البدالين التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي وفروع المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى المحافظات.

وتبلغ حصة المواطن المقيد على بطاقات الدعم التموينية 2 كيس سكر شهريا بحد أقصى بحسب احتياجاته، وذلك ضمن سلع التموين المقررة شهريا للمواطنين المستحقين للدعم التمويني، والذين يبلغ عددهم 64 مليون مواطن مستحق للدعم التمويني الحكومي والمقدر شهريا بقيمة 50 جنيها حتى 4 أفراد بالبطاقة الواحدة و25 جنيها للفرد الواحد بعد 4 أفراد.

اكتفاء مصر الذاتي من السكر

ومن المقرر أن تعلن مصر اكتفائها الذاتي من السكر قبل حلول عام 2025، وذلك بسبب الكميات الهائلة التي تنتجها مصانع شركات السكر سواء بنجر السكر أو قصب السكر والتابعة لشركة الصناعات التكاملية للسكر، ويأتي إعلان مصر اكتفائها الذاتي بسبب زيادة معدل الإنتاج على معدل الاستهلاك.

معدل استهلاك الفرد سنويا من السكر

ويبلغ معدل استهلاك الفرد الواحد من السكر سنويا ما يقرب من 32 كيلو جرام سنويا.