«التخطيط»: ارتفاع إنتاج مصر من الكهرباء إلى 180 مليار جنيه

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مُستهدفات قطاع الكهرباء بخطة العام المالي الحالي 21/ 2022، وهو العام الرابع من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18 /2019 ـ 21 /2022).

الطاقة الكهربائية ركيزة أساسية للتنمية الشاملة

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الطاقة الكهربائية تُمثل الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة، إذ تعتمد عليها جميع القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والعُمرانية والخدمية في تشغيل مُنشآتها وتوليد القيمة المضافة.

وأضافت السعيد، أن مُؤشّرات أداء قطاع الكهرباء، تعتبر من المقاييس الرئيسة لدرجة التقدم الاقتصادي للدولة، ويتم الارتكاز عليها كأحد معايير التنافسية الدوليّة، وفي قياس درجة التحسّن في المستوى المعيشي للمواطنين، مشيرة إلى حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع الكهرباء بخطة عام 21/ 2022 يُقدّر بنحو 43 مليار جنيه.

زيادة إنتاج قطاع الكهرباء

عن أهم مُستهدفات قطاع الكهرباء بخطة عام 21/ 2022، أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أنها تتمثل في زيادة إنتاج قطاع الكهرباء بالأسعار الجارية إلى نحو 180 مليار جنيه، بالمقارنة بنحو 168 مليار جنيه مُتوقّع عام 20/ 2021، بنسبة نمو 7,4% في عام الخطة، وبنسبة مُساهمة 1,8% في الإنتاج الإجمالي لعام 21/ 2022.

وعلى مستوى ناتج القطاع، من الـمُستهدف زيادته إلى نحو 113 مليار جنيه في عام الخطة بالـمُقارنة بالمتوقّع عام 20/ 2021 (103,5 مليار جنيه) بنسبة نمو 9%.

وفيما يتعلق بأهم المشروعات المستهدفة بقطاع الكهرباء بخطة عام 21/2022، أوضح التقرير أنها تشمل مشروع التغذية الكهربائية لمنطقة شرق العوينات، الذي يهدف إلى استكمال تأمين التغذية الكهربائية للمساحات المخطط ريّها من المياه الجوفية بمنطقة شرق العوينات في نطاق مركز الخارجة بمُحافظة الوادي الجديد، والـمُقدّرة بنحو 300 ألف فدان.

وبحسب وزارة التخطيط، من المستهدف في إطار خطة عام 21/ 2022 الانتهاء من أعمال المرحلة الثانية للمشروع واستكمال أعمال المرحلة الثالثة منه، وكذلك تشمل الخطة مشروع التغذية الكهربائية لمنطقة شمال سيناء، في إطار المشروعات الاستراتيجية لتوفير التغذية الكهربائية لمشروعات استصلاح الأراضي والأنشطة الاستثمارية بالمنطقة.

وتضم الخطة أيضا، مشروع التغذية الكهربائية لمشروعات استصلاح الأراضي بمنطقة توشكى، الذي يهدف إلى استكمال تأمين التغذية الكهربائية لمنطقة جنوب الوادي بتوشكى بمحافظة أسوان، في نطاق مُخطط استصلاح 920 ألف فدان.

مشروع الكشف الواسع عن الخامات النووية

وتشمل الخطة مشروع استكمال الربط الكهربائي مع دولة السودان، بالإضافة إلى مشروع استكشاف وتقييم واستخلاص الخامات النووية، وهو مشروع استراتيجي يضم خمسة مشروعات فرعية، مُتمثّلة في مشروع تقييم وتطوير احتياطي المعادن الاقتصادية ومعالجتها، مشروع استخلاص العناصر النووية، مشروع المنجم والمصنع التجريبي لإنتاج اليورانيوم، مشروع الكشف الواسع عن الخامات النووية، ومشروع تقييم احتياطيات رواسب اليورانيوم.