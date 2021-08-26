ماذا تفعل إذا فصل عداد الكهرباء بسبب زيادة الأحمال؟

كشف جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» الأسباب التي تؤدي الي حدوث فصل متكرر للعداد مسبق الدفع، ومنها: زيادة أحمال العميل وتعدي الحمل لأقصي قدرة للعداد.

وأوضح الجهاز أن قدرة العداد الأحادي مسبق الدفع 80 أمبير، أي يتحمل تركيب عدد 4 تكييفات بقدرة 1.5 حصان دون مشكلات.

إجراءات يجب أن يتبعها المشتركين في حالة زيادة الأحمال عن قدرة العداد

وحدد جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك الإجراءات التي يجب أن يتبعها المشتركين في حالة زيادة الأحمال عن قدرة العداد، وهي كالتالي:

- يفصل التيار الكهربي لمدة 5 دقائق للتنبيه، ثم يعود التيار.

- يجب على العميل تخفيض أحماله لاستمرار التيار.

فصل وعودة التيار لعدد 3 مرات

وأشار الجهاز إلى أنه مع استمرار الأحمال يفصل ويعود التيار لعدد 3 مرات، ث يفصل ولا يعود إلا من خلال شركة الكهربا، لافتا إلى أن الأمر في هذه الحالة يتطلب تغيير العداد بآخر أقصي قدرة «عداد ثلاثي الأوجه»، وذلك بعد تصفية مديونية العداد القديم، وسداد الرسوم وتكاليف المقايسة المقررة، وتتحدد وفق القدرة المطلوبة والمقايسة الفنية.

ويعد عداد الكهرباء هو العمود الأساسي لجميع المنازل المصرية؛ إذ يساءل العديد من المواطنين عن كيفية خطوات تغيير عداد الكهرباء التالف، وهي كالتالي:

- معرفة التسوية الخاصة بعطل أو تلف عداد ويطلب من المشترك أو المواطن تحصيل قيمة متوسط استهلاك 3 أشهر قبل حدوث العطل.

- «حصر المديونية» وهي تحصيل القيمة المطلوبة من العداد مسبق الدفع وقيم التسويات على العميل.

- «التحصيل» وهو إجراء يتم فيه الخصم من الشحنات الخاصة بالعميل عند التقدم لشحن الكارت أو مطالبة العميل بالمديونية لسدادها نقدًا أو بالتقسيط بناءً على طلبه من خلال كروت الشحن .

- إذا لم يتقدم العميل للشحن فيشحن العداد بمبلغ 10 جنيهات حتى يمكن إطلاق التيار وتشغيل العداد وتضاف قيمة هذا الشحن إلى المديونية السابقة.

- إذا اعترض العميل على تركيب العداد مسبق الدفع فيبلغ رسميًا بأن الإخطار السابق تسليمه إليه عند رفع العداد التالف «ميكانيكي» و«إلكتروني» كأن لم يكن، وفي حالة عدم حضوره خلال أسبوع من تاريخ الإبلاغ يحول الأمر إلى شرطة الكهرباء لتحرير محضر سرقة.