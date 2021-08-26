9 شروط لالتحاق الطلاب بـ«تجارة فرنسي» في الإسكندرية

تتجه أنظار طلاب الثانوية العامة من أبناء مدارس اللغات إلى وحدة التعليم باللغة الفرنسية في كلية التجارة جامعة الإسكندرية، والتي توفر لهم دراسة باللغة الفرنسية تناسب طرق دراستهم بذات اللغة على مدار التعليم الأساسي والثانوي.

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، شروط القبول بوحدة التعلم باللغة الفرنسية في كلية تجارة الإسكندرية للعام الجامعي 2021 /2022، وذلك بالتزامن مع اقتراب إعلان تنسيق الجامعات 2021، والذي يحدد لطلاب الثانوية العامة كلياتهم وفقاً لمجموعهم.

شروط القبول بوحدة التعلم باللغة الفرنسية في كلية تجارة الإسكندرية

- يتقدم للالتحاق بالشعبية الفرنسية الطلاب المصريون خريجي المدارس الفرنسية بشرط أن يكون الحد الأدنى لدرجة اللغة الفرنسية في شهادة الثانوية العامة 80 % وأن يكون حاصلا على شهادة (B2 )( DE LF)، بينما أعلن الدكتور السيد الصيفي عميد الكلية عن تخفيض درجة القبول في قسم اللغة الإنجليزية إلى 70% في درجة اللغة وهو الأمر المرجح العمل به مع قسم اللغة الفرنسية حيث يتم تخفيض درجة اللغة الفرنسية في شهادة الثانوية العامة إلى 70%.

- يخضع الطلاب المتقدمون لاختبار تحريري في اللغة الفرنسية تحت إشراف المركز الثقافي الفرنسي، ويخضع الطلاب المتقدمين لمقابلة شخصية للتعرف على أهدافهم وطموحاتهم من خلال لجنة مشتركة من كلية التجارة جامعة الاسكندرية ومن جامعة بواتييه - فرنسا.

طريقة احتساب المجموع للالتحاق بـ«تجارة فرنساوي»

وأوضحت تجارة الإسكندرية أنه يتم ترتيب الطلاب بطريقة تنازلية طبقا للمجموع الاعتباري الذي حصل عليه كل منهم في اختبارات القدرات والذي يحسب كما يلي : -

- مجموع الثانوية العامة ( 100 درجة ) + درجة اللغة الفرنسية كلغة أولى ( 50 )+ درجة الاختبار التحريري (15) + درجة المقابلة الشخصية (10) ، وتم قبول عدد (55) طالب كحد أقصى.

سداد مصروفات وحدة التعليم الفرنسي في تجارة الإسكندرية

- يلتزم الطلاب المقبولين بالتسجيل وسداد المصروفات الكامل خلال أسبوع من إعلان النتيجة وفي حالة عدم الالتزام یستبعد اسم الطالب ويحل مكانه الطالب التالي في القائم .

وفي حالة الاعتذار أو عدم سداد المصروفات الدراسية في المدة المحددة يتم الاتصال بالطلبة الواردة أسمائهم في قائمة الانتظار حسب الترتيب التنازلي للمجموع الاعتباری .

- طلاب الشهادات المعادلة يمكنهم التسجيل بحد أقصی (5) أماکن وفي موعد أقصاه أسبوع قبل الدراسة ويخضع هؤلاء الطلاب للمقابلة الشخصية.

- سدد الطالب 550 يورو رسوم تسجيل في الجامعة بواتييه بالاضافة الى المصروفات الدراسية السنوية المقررة على شعبة اللغة الانجليزية بالاضافة الى رسوم الكتب الدراسية الاجبارية.