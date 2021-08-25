تخفيض درجة القبول.. 7 شروط للالتحاق بالقسم الإنجليزي لتجارة الإسكندرية

أعلن الدكتور السيد الصيفي عميد كلية التجارة بجامعة الإسكندرية، عن موافقة مجلس الكلية على خفض الحد الأدنى للقبول بشعبة اللغة الإنجليزية لهذا العام الإستثنائي فقط، لتصبح 35 بدلاً من 40 درجة، مع بقاء الحد الأقصى لعدد الطلاب المقبولين والذي حدده المجلس كما هو دون تغيير، وذلك نتيجة لإنخفاض درجات القبول بالكليات بصفة عامة على مستوى الجمهورية بنسبة لا تقل عن 10%.

عميد الكلية: تخفيض درجة القبول في «تجارة إنجليزي» حرصاً على تقليل اغتراب أبناء الإسكندرية

وأضاف عميد تجارة الإسكندرية، في منشور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن هذا القرار يأتي حفاظاً على أولادنا من الإغتراب لمحافظات أخرى خاصة خريجي المدارس الأجنبية الذين سيواجهون صعوبة في الدراسة باللغة العربية، ولفت إلى أنه تم التشاور في هذا الأمر مع رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب حيث أعلنا موافقتهم علي الاقتراح.

وفي ظل هذا التغيير تنشر «الوطن»، في السطور التالية شروط الالتحاق بقسم بكلية التجارة إنجليزي جامعة الإسكندرية، والتي تمثلت في 7 شروط رئيسية، بالتزامن مع تنسيق الجامعات 2021.

شروط القبول بوحدة التعليم باللغة الانجليزية في تجارة الإسكندرية للعام الجامعى 2021 /2022

- ألا تقل نسبة نجاح الطالب في مادة اللغة الانجليزية في شهادة الثانوية العامة عن 70 %، وذلك بعد قرار التعديل الذي أعلنه عميد الكلية.

- يتم ترتيب الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية تنازليا على اساس مجموع اعتباری يتكون من «مجموع الثانوية العامة + درجة اللغة الأجنبية بالكامل» ويتم اختيار الطلاب المقبولين وفقا للعدد المحدد «3000 طالب وطالبة» ويمكن تجاوز هذا العدد في حال تكرار الحد الأدنى للمجموع فقط.

- بالنسبة لطلاب الشهادات المعادلة من الدول العربية فإنه تطبق عليهم نفس القاعدة الواردة في البلدين (1، 2) أعلاه.

- يقبل طلاب الشهادات المعادلة الأجنبية بشرط الا يقل تقدير الطالب في اللغة الانجليزية في شهادة الدبلومة الأمريكية عن (B)، وألا يقل تقدير الطالب في اللغة الإنجليزية في شهادة ( IGCSE ) عن (B).

- لا يجوز تجاوز الترتيب الوارد بكل فئه عند اختيار الطلاب المقبولين

- يلتزم الطلاب المقبولون بالتسجيل وسداد المصروفات بالكامل خلال اسبوع من اعلان النتيجة وفي حالة

عدم الالتزام بیستبعد اسم الطالب ويحل مكانه الطالب التالي في القائمة.

- في حالة الاعتذار أو عدم سداد المصروفات الدراسية في المدة المحددة يتم الاتصال بالطلبة الواردة أسمانهم في قائمة الانتظار حسب الترتيب التنازلي للمجموع الاعتباری.