طرح 5 شواطئ بالإسكندرية للاستغلال عبر مزايدات علنية.. الشروط والأسعار

أعلنت محافظة الإسكندرية عن طرح مزايداة علنية عامة لاستغلال 5 شواطئ، إلى جانب عدد من المناقصات العامة بدايةً من 18 أغسطس حتى 24 من ذات الشهر.

وتقام المزايدات العلنية والمناقصات العامة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بمقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبني ديوان عام محافظة الإسكندرية الكائن بمدخل سموحة أمام نادي الاتحاد السكندري، بجوار محكمة الاستئناف.

مزايدات عن 5 شواطئ في الإسكندرية

وتبدأ المزايدات العلنية بجلسة يوم الأربعاء 18 اغسطس الجاري وفقاً لما أعلنته الإدارة العامة للشئون المالية وذلك لتلك الشواطئ التي يبلغ قيمة التأمين المؤقت عليها 50 ألف جنيه لكل عملية وهي:

- استغلال شاطيء بليس «1»، خدمة لمن يطلبها بنطاق حى العجمي.

- استغلال شاطيء فاملي بيتش، خدمة لمن يطلبها بنطاق حى العجمي.

وفي جلسة يوم الخميس 19 أغسطس الجاري تتم المزايدات على 3 شواطئ هي:

- استغلال شاطىء الهانوفيل الغربي المميز، بنطاق حي العجمي بقيمة التأمين المؤقت 200 ألف جنيه.

- شاطيء السلام «2» المميز بنطاق حى العجمي بقيمة تأمين مؤقت 50 ألف جنيه.

- شاطيء زهراء كرير، خدمة لمن يطلبها، بنطاق مركز ومدينة برج العرب. بقيمة تأمين 15 ألف جنيه.

مناقصات عامة في الإسكندرية

وعن المناقصات العامة ذات المظروفين الفني والمالي، فتتم جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الإثنين 23 اغسطس الجاري كالتالي:

- عملية توريد الأدوات المكتبية للديوان العام والإدارات التابعة له «مقايسة سنويه»، بقيمة تأمين مؤقت 3500 جنيه.

- عملية توريد وتركيب سنترال داخلي لغرفة عمليات المحافظة بالديوان العام بقيمة تأمين 2000 جنيه.

وفي جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الثلاثاء 24 أغسطس تتم تلك العمليات:

- عملية توريد احتياجات الديوان العام والإدارات التابعة له من الأظرف «مقايسه سنويه»، بقيمة 4000 جنيه.

- عملية توريد احتياجات الديوان العام والإدارات التابعة له من أدوات النظافة «مقايسه سنوية»، بقيمة 4500 جنيه.