%96.3 من العاملين بـ«تعليم الغربية» سجلوا لتلقي لقاح كورونا

عقد الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين، اليوم الخميس، اجتماعاً موسعاً عبر شبكة «فيديو كونفرانس»، بجميع المديريات التعليمية، بمشاركة ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ومدير عام التعليم العام، ومديري المراحل، ومديري الإدارات التعليمية، وذلك لمناقشة مراحل الإنجاز لكل مديرية من المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، في تلقي مصل اللقاح لفيروس كورونا.

جاء ذلك للتنفيذ الكتاب الدوري 18 لسنة 2021، والذي يستوجب تطعيم جميع المعلمين على مستوى الجمهورية قبل بدء العام الدراسي الجديد، للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا.

واستهل نائب الوزير لشؤون المعلمين الاجتماع الذي عقد اليوم مع المديريات التعليمية والإدارات التابعة والمراحل، بتقديم الشكر لمديرية التعليم بالغربية، وذلك لارتفاع نسبة التسجيل بها، والتي وصلت إلى 96.3%، واستمرار العمل على قدم وساق لتلقي جميع العاملين بـ«تعليم الغربية» اللقاح قبل بدء العام الدراسي، وذلك بتضافر كل الجهود، والتنسيق مع مديريتي الصحة والتأمين الصحي بالغربية.

ارتفاع نسبة التسجيل في مديريات التعليم

كما وجه نائب وزير التعليم والتعليم الفني الشكر لوكيل الوزارة ومديري الإدارات التعليمية، وجميع العاملين، لسرعة الإنجاز وارتفاع نسبة التسجيل في تلقي مصل اللقاح ضد فيروس كورونا.

الجدير بالذكر، أن نائب وزير التربية والتعليم عقد اجتماعاً سابقاً، لمناقشة آليات تنفيذ الكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2021، والخاص بالتأكيد على ضرورة الانتهاء من تلقي المعلمين لقاح كورونا قبل بداية العام الدراسي.