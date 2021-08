انفجار في محيط مطار كابول الدولي (فيديو)

تطورات جديدة تشهدها أفغانستان على مدار الساعة، لاسيما عقب سيطرة حركة طالبان الأفغانية على البلاد، وبات مطار كابول الدولي يتصدر المشهد في ظل تزايد عمليات إجلاء الدول الغربية لمواطنيها من أفغانستان، بالإضافة إلى إجلاء الأفغان الذين قاموا بمساعدة السفارات الأجنبية والجيش الأمريكي منذ 20 عاما، وتحديدا 2001، وكان آخر هذه التطورات انفجارا دوى منذ قليل في محيط مطار كابول الدولي في العاصمة الأفغانية.

We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can.

وبحسب المعطيات الأولية التي تداولها مسؤولون وصحفيون، فجر انتحاري نفسه عند البوابة الرئيسية لمطار كابول، مع ورود تقارير عن سماع دوي إطلاق الرصاص في المنطقة بعد انفجار ضخم، حيث أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، جون كيربي، على حسابه بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، صحة هذه الأنباء، مشيرا إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان انفجار مطار كابول الدولي أسفر عن سقوط ضحايا بعد.

#News #kabul Explosion followed by gunfire at the Hamid Karzai International Airport in Kabul. Casualties are being feared. Sources tell me gunfire and explosion both at the Abbey Gate of Kabul airport. Fluid situation. Pentagon confirms the blast.