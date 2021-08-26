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انفجار في محيط مطار كابول الدولي (فيديو)

كتب:

محمد علي حسن
04:56 م | الخميس 26 أغسطس 2021
عمليات الإجلاء في مطار كابول الدولي

عمليات الإجلاء في مطار كابول الدولي

تطورات جديدة تشهدها أفغانستان على مدار الساعة، لاسيما عقب سيطرة حركة طالبان الأفغانية على البلاد، وبات مطار كابول الدولي يتصدر المشهد في ظل تزايد عمليات إجلاء الدول الغربية لمواطنيها من أفغانستان، بالإضافة إلى إجلاء الأفغان الذين قاموا بمساعدة السفارات الأجنبية والجيش الأمريكي منذ 20 عاما، وتحديدا 2001، وكان آخر هذه التطورات انفجارا دوى منذ قليل في محيط مطار كابول الدولي في العاصمة الأفغانية.

لم يتضح بعد ما إذا كان انفجار مطار كابول أسفر عن سقوط ضحايا

وبحسب المعطيات الأولية التي تداولها مسؤولون وصحفيون، فجر انتحاري نفسه عند البوابة الرئيسية لمطار كابول، مع ورود تقارير عن سماع دوي إطلاق الرصاص في المنطقة بعد انفجار ضخم، حيث أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، جون كيربي، على حسابه بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، صحة هذه الأنباء، مشيرا إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان انفجار مطار كابول الدولي أسفر عن سقوط ضحايا بعد.

«داعش خراسان» يسعى إلى استهداف بوابات مطار كابول 

وفي وقت سابق اليوم، أفاد «البنتاجون»، بأن «داعش خراسان» يسعى لاستهداف بوابات مطار كابول الدولي في العاصمة الأفغانية، الذي يشهد عمليات إجلاء مستمرة منذ سيطرة «طالبان» على البلاد.

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