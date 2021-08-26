افتتاح ملتقى التوظيف والتدريب بمركز شباب السواح بالقاهرة (صور)

افتتح الدكتور حسام فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، ملتقى التوظيف والتدريب بالمنطقة الشمالية، والذي أقامته المحافظة وجهاز تشغيل شباب الخريجين بها بمركز شباب السواح.

وأكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن هذا الملتقى يأتي في إطار تفعيل مبادرة «حياة كريمة»، التي يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن اهتمام الدولة بالشباب وتوفير فرص عمل لهم.

ألف فرصة عمل وتدريب لشباب منطقة السواح

ويهدف الملتقى إلى توفير ما يقارب 1000 فرصة عمل وتدريب لشباب المنطقة الحاصلين على مؤهلات عليا ومتوسطة، إضافة إلى توفير فرص عمل لغير الحاصلين على مؤهلات، وذلك بمجالات الإدارة والتسويق والمحاسبة والمبيعات وإدخال البيانات، وسائقين وعمال.

كما يقدم الملتقى التوظيفي فرصا تدريبية ومنحا مجانية للشباب للتأهيل على برامج الحاسب الآلي والتنمية البشرية.

وعلى هامش الملتقى، تقدم لجنة الخدمة المهنية «روتاري مصر» برنامج التوعية للسيدات عن صحة المرأة والأسرة ومخاطر الزيادة السكانية.

يذكر أن محافظة القاهرة تقيم هذا الملتقى بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وبحضور عدد من نواب مجلس النواب، والدكتور رانيا حسن رئيس جهاز شباب الخريجين، وعدد من قيادات محافظة القاهرة.