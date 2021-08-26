عاجل.. الأوقاف تعلن عن مسابقة عالمية للقرآن بجوائز تتخطى مليون جنيه

أعلنت الأوقاف عن تفاصيل مسابقة القرآن الكريم العالمية، واعتمد أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف جوائز المسابقة العالمية للعام المالي 2021/ 2022م والتي تخطت مليون جنيه، على النحو التالي:

الفرع الأول: 400 ألف جنيه على النحو التالي: الفائز الأول: 180 ألف جنيه. الفائز الثاني: 120 ألف جنيه. الفائز الثالث: 100 ألف جنيه. الفرع الثاني : 300 ألف جنيه على النحو التالي: الفائز الأول: 150 ألف جنيه.الفائز الثاني: 100 ألف جنيه. الفائز الثالث: 50 ألف جنيه.الفرع الثالث: 80 ألف جنيه على النحو التالي: الفائز الأول: 50 ألف جنيه.الفائز الثاني: 30 ألف جنيه. الفرع الرابع: 80 ألف جنيه على النحو التالي: الفائز الأول: 50 ألف جنيه. الفائز الثاني: 30 ألف جنيه.فرع الأئمة : 50 ألف جنيه للفائز الأول.فرع الواعظات: 50 ألف جنيه للفائزة الأولى. إضافة إلى (140) ألف جنيه جوائز تشجيعية لأفضل المتسابقين من غير الحاصلين على المراكز المحددة في كل فرع بشرط حصول المتسابق على 75% كحد أدنى في المسابقة ، ليصبح إجمالي قيمة الجوائز مليون ومائة ألف جنيه.

عشرون ألف بطاقة رقم قومي جديدة للأولى بالرعاية

كما اعتمد أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الخميس ملحق بروتوكول التعاون القائم بين وزارة الأوقاف والمجلس القومي للمرأة لاستخراج عشرين ألف بطاقة رقم قومي جديد للسيدات الأولى بالرعاية وغير القادرات ممن يرشحهن المجلس القومي للمرأة ، بناء على الدراسة الميدانية التي تقوم بها باحثات المجلس من خلال التنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية ، وذلك على نفقة وزارة الأوقاف ومن المبالغ المخصصة للبر وخدمة المجتمع .

جدير بالذكر أن إجمالي البطاقات التي تم استخراجها قبل ذلك من خلال البروتوكولات الموقعة مع المجلس القومي للمرأة بلغ (160) ألف بطاقة ، ليصل العدد بهذا الملحق إلى (180) ألف بطاقة رقم قومي .