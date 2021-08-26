«المصريين الأفارقة»: التوسع في تقديم الخدمات الصحية لجمهورية سيراليون

كشف الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، عن تفاصيل الاجتماع الذي عقده اليوم الخميس، مع ديفيد فرانسيس وزير خارجية سيراليون والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية لمصر، قائلا إن الاجتماع بحث التعاون مع أعضاء منظمات المال والأعمال والاقتصاد ونماذج من كبار المستثمرين بمصر، وجاء ذلك بدعوة من السفير السيراليوني بالقاهرة، وأعضاء البعثة الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية.

فتح آفاق التعاون مع القطاع الخاص الأفريقي

وأكد «الشرقاوي» نتطلع دومًا إلى فتح آفاق مع القطاع الخاص الإفريقي، ودعم تواجد أعضاء الجمعية من كبار مستثمري الزراعة والدواجن والإنتاج الحيواني واللقاحات البيطرية والطاقة والتعدين والصحة العامة، للعمل المشترك الجاد مع القطاع الخاص السيراليوني لتوفير العديد من المنتجات منها الذرة الصفراء والبيضاء والأرز، وكذلك يمكن أن نوفر كل اللقاحات البيطرية للقارة.

التوسع في تقديم الخدمات الصحية لجمهورية سيراليون

وأشار إلى إمكانية التوسع في تقديم الخدمات الصحية لجمهورية سيراليون مؤكدًا أن القطاع الخاص المصري جاهز تمامًا ولديه شهية، وفق توجهات القيادة السياسية وتوافر الإرادة السياسية الجادة والراغبة في البلدين لتعاون فعال.

ومن جانبه أعرب ديفيد فرانسيس وزير خارجية سيراليون، على ثقته في القطاع الخاص المصري، وفيما أجرته مصر من تجربة ملهمة في قدرة الدولة وإعادة البنية التحتية، موضحًا أنها تجربة تدرّس في القارة الإفريقية، قائلة: «لدينا دعوة صادقة بما نملكه من ثروة معدنية وبشرية ومياه وأرض صالحة للزراعة، وقوانين استثمار جيدة تضمن كل الضمانات للمستثمر للدخول للقارة ولسيراليون في غرب إفريقيا، وإننا لدينا فرص سانحه للسياحة، وأيضا سنكون سوق مستقبل جيد ويحتاج للبضائع المصرية المختلفة ونرحب للقطاع الخاص مع القطاع الخاص أو القطاع الخاص مع الحكومة».

وعبر الاجتماع عقدت كثير من المباحثات الثنائية بين الحضور في عشاء العمل، والذي ضم السفير الدكتور محمدو لابرانج سفير الكاميرون وعميد السفراء الأفارقة بمصر وكذا سفير غينيا وزامبيا، وبعض من كبار المستثمرين والملحقين التجاريين والدبلوماسيين.