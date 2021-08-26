مصادر بـ«الأعلى للجامعات» تكشف لـ«الوطن» تفاصيل الحضور في العام الجديد

تجري الجامعات الحكومية والخاصة، استعدادتها المكثفة للعام الدراسي الجديد 2021-2022، المقرر أن ينطلق 9 أكتوبر المقبل، تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، وشدد المجلس في اجتماعه الماضي على ضرورة تنفيذ مختلف الجامعات لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تطعيم العاملين بمنظومة المعاهد والجامعات الحكومية من أعضاء هيئة التدريس وكذلك الإداريين الطلاب ضد فيروس كورونا، في ظل الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2021-2022.

سيناريوهات الحضور في الجامعات المصرية 2022

وفي السياق ذاته، قالت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك أكثر من سيناريو لنظام الحضور في الجامعات المصرية 2022، وذلك في ظل الحديث عن الموجة الرابعة لفيروس كورونا «كوفيد 19»، موضحة أن هناك أكثر من سيناريو للحضور، الأول يتمثل في أن ظروف فيروس كورونا ستسير بصورة طبيعية مع انخفاض نسب ومعدلات الاصابة، ولا توجد أي خطورة، ففي هذه الحالة التعليم سيكون حضوريا لمختلف الكليات بالجامعات لكل الطلاب.

نظام الحضور في الجامعات المصرية 2022: الاعتماد على التعليم الهجين حال استمرار أزمة كورونا

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن السيناريو الثاني يتمثل في حال حدوث مشكلات تتعلق بزيادة في أعداد إصابات كورونا، ووقتها سيكون هناك اجتماعا للبت في قرار الدراسة من قبل اللجان المعنية المشكلة بشأن الدراسة وسيكون «قرار دولة»، مؤكدة أنه من الوارد اللجوء إلى سيناريو التعليم الهجين على غرار ما حدث العام الماضي، وهو الحضور جزئيا، وعدد أيام من المحاضرات بالنسبة للورش والسكاشن العملي والباقي دراسة «أون لاين»، مؤكدا أن الموضوع مرتبط بمستجدات الموقف التقديري للدولة ككل.

وقالت المصادر، أن الجامعة بدأت فعليا تنفيذ خطة تطعيم طلابها بلقاح كورونا «كوفيد 19»، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي الفيروس ومواجهة أي تحورات متوقعة لفيروس كورونا خلال الشهور القليلة المقبلة ومواجهة تفشي «متحور دلتا بلس».